Не попавшим на рейс из-за «красного» статуса могут вернуть деньги за билет - КГА

Кроме того, ожидается, что с июля система Ashyq будет проинтегрирована с паспортами вакцинации.



В случае, если у пассажира будет выявлен "красный" статус в приложении Ashyq и он не сможет попасть на свой рейс, то гражданин вправе вернуть деньги за билет или перебронировать полет на другую дату, сообщил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Ардак Утепов.



"В случае определения у пассажира "красного" статуса в приложении Ashyq пассажиру будет оформлен возврат авиабилетов либо перебронирование. В случае определения "желтого" статуса возврат будет осуществляться в соответствии с условиями договора воздушной перевозки между пассажиром и авиакомпанией", - заявил Ардак Утепов.



Как пояснила заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Юлия Якупбаева, авиакомпании уже дали предварительное согласие на возврат билетов в подобных обстоятельствах.



"Действительно, в приложении данные не хранятся, но выгрузка приходит ежедневно по тому, где определился "красный" или "желтый" статус. Она приходит к санитарным врачам. Сейчас совместно с санитарными врачами - чтобы можно было без раскрытия персональных данных пассажиров, чтобы была сверка с санитарными врачами у авиакомпаний – вот этот механизм обсуждаем, но предварительное согласие всех авиакомпаний, чтобы был возврат, получено", - сказала Юлия Якупбаева.



Кроме того, ожидается, что с июля система Ashyq будет проинтегрирована с паспортами вакцинации.



"Паспорт вакцинации будет интегрирован, в настоящее время идут технические работы с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Статус будет определен "зеленый" у всех, кто вакцинировался двумя компонентами", - сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Минздрава Жанар Уразалина.