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Для победы над коронавирусом нужно научиться жить в сквозняках - Комаровский

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 18:50
Для победы над коронавирусом нужно научиться жить в сквозняках - Комаровский
Фото из открытых источников
Исследование «Десять научных причин в поддержку передачи SARS-CoV-2 воздушным путем» опубликовал журнал The Lancet.

Новое исследование о распространении коронавируса опубликовал журнал The Lancet. Изучив статью, врач Евгений Комаровский рекомендовал людям больше времени проводить на улице и научиться жить в сквозняках, передает Liter.kz со ссылкой на 360tv.ru.

Врач сообщил, что ученые изначально рассматривали два пути передачи вируса — через контакты и воздушно-капельный. Сначала думали, что заразиться через соприкосновения с людьми и поверхностями вероятность больше. Позже выяснили, это не так.

«Разница с воздушно-капельным огромная. Это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И фактически никакие маски не могут нас защитить», — сказал Комаровский.

Именно поэтому действенным способом профилактики заражения может стать вентиляция.

«Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, надо проводить на свежем воздухе. Всем надо научиться жить в сквозняках. Без контроля параметров воздуха мы из этой каши не выберемся», — подчеркнул врач.


Источник: liter.kz
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