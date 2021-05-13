Нужно создать Среднеазиатский эмират во главе с русским - Жириновский

Будут довольны казахи, узбеки, киргизы, каракалпаки, таджики, туркмены, заявил он



Российский политик, депутат Государственной думы РФ и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в интервью Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на границе между Киргизией и Таджикистаном и предложил создать Среднеазиатский эмират, передает Azattyq Rýhy.



«Там это было всегда. И Кавказ, и Закавказье, и Средняя Азия. Там, где рядом живут очень много малочисленных народов, всегда будут столкновения. Чья земля, чья вода, чей транспортный узел. Поэтому при царе, царь оставил деление, как оно было. Вот Бухара – Бухарский эмират. Во главе Бухарского эмирата эмир. По-русски начальник. Я бы и в России эти вот названия восстановил – начальник Дальнего Востока, Восточной Сибири, начальник Урала, начальник Закавказья, начальник…



И все. И, допустим, Хива. Тоже эмират или ханство. Самарканд. А когда советская власть начала опять мудрить, они стали создавать республики. А люди жили в разных местах. И не всегда границы республики были границей всего этого народа. Допустим, таджики в Узбекистане живут. И в Киргизии. А мы им дали только Таджикистан. То же самое киргизы, казахи, туркмены, все перемешано.



Только географические названия. Я бы как назвал? Среднеазиатский эмират, начальник этого эмирата русский и его штаб-квартира в Ташкенте. И узбеки будут довольны, и казахи, и киргизы, и каракалпаки, и таджики, и туркмены. Тогда с водой проблем не будет. Тогда люди будут знать, что вода для всех жителей Средней Азии. И земли тоже: кто живет на этих землях, никто никого сгонять не должен. И энергию должны получать все», – заявил Владимир Жириновский.



По его словам, «ведь не было такого – Таджикистан республики, Киргизии не было в истории человечества».



«Это все сделали большевики. Столько диверсий они сделали, что мы еще сто лет будет чертыхаться. А они будут носить цветочки на Красную Площадь на могилы тех, кто все это натворил, наделал.



Вот я родился – город Верный. В 1854 году он был создан, построен. А в 1924 году Сталин, советская власть отдали это казахам, назвали Алма-Ата. И создали Казахскую автономную область в составе РСФСР. Ну, молодцы, хоть так сделали. Но в 1936 году создали отдельные союзные республики, и получили мы сперва 15, потом 16, потом снова 15 союзных республик в 1956 году, в конституциях которых уже записали, что это суверенное государство. Ну, не дураки? Это означает независимое государство. Только партия КПСС их стягивала. А убрали партию Горбачев и все рухнуло», – сказал российский политик.



По его утверждению, русские бы регулировали, чтобы вода равномерно распределялась по всей территории Средней Азии.



«Везде живут люди. Разве можно оставлять без воды? Сегодня киевский нацистский режим перекрыл воду Днепровского канала, который гнал воду в Крым. Из Днепра вода шла сколько хочешь. Это уже не Средняя Азия, это уже славяне славян мучают. Полуостров не имеет своей воды-то, она идет из Днепра. Взяли и перекрыли! И для Днепра плохо, и для крымчан плохо. И для Киева плохо. И для русских, и для Украины. Но цветочки несем на Красную Площадь.



Это и есть маразм. Поэтому таджики и киргизы хотя бы схватились в желании отстоять свою воду. А крымчане могут схватиться? Два с половиной миллиона. Или русские в Херсоне, где канал проходит? Запорожье и так далее. Нужна большая война, чтобы днепровская вода пришла в Крым. Это же идиотизм! Это чудовищно!



Их упокоят там – Киргизия и Таджикистан, но проблема в этом. Это дальше будет еще хуже. Население там растет. Когда я жил в Средней Азии, Узбекистан было 15 миллионов, сейчас 30. Дойдет до 50. И вся Средняя Азия сто миллионов – все, воды не хватит. Начнется засуха, уничтожение урожая и кровопролитные войны, чтобы жить. Уже без царя, без коммунистов. Просто нет воды! Там пустыня Кара-Кум, черный песок. Там пустыни другие, которые вообще полземли заняты песками жгучими. Верблюды живут. Они могут две недели без воды быть и без пищи, потому что в горбах у них скапливается вода и пища. И две недели организм верблюда пользуется этой водой и пищей.



Большевики столько натворили бед нам, что еще среднеазиатские народы будут проклинать тех, кто к ним принес советскую власть. При царе же не было этого!» – подчеркнул Владимир Жириновский.