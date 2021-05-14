Ливан выпустил по Израилю ракеты

Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля.
Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения.
"Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, уже свыше 100 человек погибли в результате атак Израиля, 580 пострадали. Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами.
Напомним, израильская полиция, опасаясь беспорядков, запретила евреям 10 мая проводить марши с флагами в исторической части Иерусалима и посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней, здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". Из-за чего начались столкновения, в ходе которых пострадали сотни человек. После этого организация ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", которая находится в секторе Газа, предупредила о намерении выстрелить, в случае если Израиль не выведет войска от мечети "Аль-Акса". Требование не было выполнено, и были выпущены ракеты. В ответ Израиль начал свою серию атак на сектор Газа.
Ранее эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик заявила, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта, учитывая продолжающиеся конфликты в Сирии, Йемене, Ливии, а также кризис вокруг Ирана, способна окончательно "взорвать" весь Ближний Восток.
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