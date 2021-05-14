«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Мая
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.71 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ливан выпустил по Израилю ракеты

Просмотров:100 Опубликовано: Сегодня, 19:39
Ливан выпустил по Израилю ракеты
Фото: © РИА Новости
Ракеты класса "Град" в сторону Израиля были выпущены из окрестностей ливанского поселения Аль-Калиля.

Ранее СМИ сообщили, что с территории южного Ливана в направлении Израиля было выпущено три ракеты. Армия Израиля позже подтвердила данные сообщения.

"Предварительные данные указывают на то, что ракеты типа "Град" были выпущены из окрестностей поселения Аль-Калиля в сторону территорий оккупированной Палестины", - сказал собеседник агентства.

По последним данным, уже свыше 100 человек погибли в результате атак Израиля, 580 пострадали. Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию в срочном порядке еще девяти тысяч резервистов на фоне эскалации конфликта с палестинцами.

Напомним, израильская полиция, опасаясь беспорядков, запретила евреям 10 мая проводить марши с флагами в исторической части Иерусалима и посещать Храмовую гору, которая является для мусульман третьей по значению святыней, здесь расположены мечети "Аль-Акса" и "Купол Скалы". Из-за чего начались столкновения, в ходе которых пострадали сотни человек. После этого организация ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", которая находится в секторе Газа, предупредила о намерении выстрелить, в случае если Израиль не выведет войска от мечети "Аль-Акса". Требование не было выполнено, и были выпущены ракеты. В ответ Израиль начал свою серию атак на сектор Газа.

Ранее эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик заявила, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта, учитывая продолжающиеся конфликты в Сирии, Йемене, Ливии, а также кризис вокруг Ирана, способна окончательно "взорвать" весь Ближний Восток.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика