Сотни сайгаков погибли из-за удара молнии на западе Казахстана

На фото с места гибели сайгаков видно, что мертвые животные лежат в низине, в один ряд. Вероятно, там могла скопиться вода, накануне в той местности был сильный ливень



В Жанибекском районе Западно-Казахстанской области обнаружено 372 погибших сайгака. По предварительным данным, они погибли из-за удара молнии.



По словам руководителя территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Кайрата Кадешова, недавно в местности, где произошла массовая гибель животных, шел ливень с молниями.



"Наши инспекторы изучили место происшествия и нашли 372 погибших сайгака. Сайгаки лежали в ряд, при осмотре туш были найдены следы скрещивания молний. Сейчас ветеринары отбирают дополнительные пробы, которые будут направлены на экспертизу", - цитирует Кадешова региональное издание "Ак Жайык".



По его словам, подобный случай уже происходил в прошлом году, тогда от удара молнии погибли 62 сайгака.



То, что сайгаков могло убить молнией, подтвердили и в пресс-службе комитета лесного хозяйства и животного мира.



"С участием уполномоченных органов создан оперативный штаб. По предварительным данным, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии. По результатам проведенных экспертиз точная причина гибели животных будет сообщена дополнительно", - сообщили в ведомстве.

К месту происшествия в экстренном порядке были направлены сотрудники департамента экологии, областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора, управления ветеринарии, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям.



Популяция сайгаков в Казахстане



В апреле текущего года экологи начали подсчет сайгаков. Авиаучет проводится ежегодно во всех трех популяциях сайгака, но в 2020 году его отменили из-за карантинных ограничений.



Сайгак в Казахстане обитает в Западном Казахстане, на Устюрте – частично в Мангистауской, а также Актюбинской и Атырауской областях. Самой большой популяцией сайгаков является Бетпакдалинская с ареалом обитания в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областях.



Ранее в соцсетях казахстанские фермеры жаловались, что из-за возросшей численности степных антилоп, на пастбищах меньше корма достается домашнему скоту.



По словам ученых Института зоологии, сайгаки ведут кочевой образ жизни, поэтому уровень нагрузки на пастбища невысок. Постоянно перемещаясь, сайгаки выедают лишь небольшую часть травостоя, что дает возможность повторного использования пастбищ животными.