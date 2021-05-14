Армия Израиля начала наступательную наземную операцию в секторе Газа

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) May 13, 2021

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную и воздушную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильских сил.«Военно-воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля начали наступление на сектор Газа», — сказано в заявлении.Военные просят жителей четырехкилометровой приграничной зоны сектора оставаться в безопасных укрытиях до дальнейших сообщений.3:25 Армия Израиля уточнила, что «на данный момент сухопутных сил Израиля на территории сектора Газа нет», сообщает Times of Israel. Сейчас ВВС и наземные подразделения ведут обстрелы сектора.Также стало известно, что в ходе обстрелов 11 и 12 мая от ракет Израиля пострадали четыре здания ООН в секторе Газа, два из них — школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Об этом сообщило само агентство ООН. Разрушены 29 учебных классов, люди не пострадали. На данный момент неизвестно, были здания целью ЦАХАЛа или же это был сопутствующий ущерб.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к деэскалации «из уважения к духу праздника Ураза-байрам». «Слишком много гражданских уже погибли», — сказал он.«Я говорил, что мы будем взымать с ХАМАСа очень высокую плату. Мы это делаем и будем продолжать с высокой интенсивностью. Последнее слово еще не сказано, и эта операция продлится столько, сколько нужно», — заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.Jerusalem Post сообщает, что жители северных районов сектора Газа бегут из своих жилищ.Накануне наступления в армию Израиля призвали 9000 резервистов.О планах Тель-Авива (там базируются минобороны и генштаб) вступить в наземную фазу кампании в секторе Газа стало известно днем в четверг. Тогда же к границам сектора перебросили десантников, пехоту и бронетанковые подразделения.За последние три дня стороны конфликта обменялись ударами почти 2000 ракет. 13 мая обстрелам подверглись израильские Тель-Авив, Ашдод, Ашкелон и Беэр-Шева. При этом большинство ракет ХАМАСа либо падают на открытой местности, либо перехватываются системой ПРО «Железный купол». В секторе Газа подобных защитных систем нет, поэтому удары Израиля приносят палестинцам больший урон.В четверг ХАМАС заявил, что начал использовать новую ракету, которая позволяет ему поразить любую точку в Израиле. Одна из ракет дальностью 250 км действительно упала недалеко от Эйлата.По последним данным, Израиль нанес удары по 700 палестинским объектам, включая четыре высотных здания в секторе Газа. Военные утверждают, что исламское движение ХАМАС размещает огневые точки и штабы вблизи гражданских объектов или непосредственно в них. По версии ЦАХАЛа, под удары израильских сил попали банк ХАМАСа, а также здания разведки.«Маленькая война» выгодна как премьеру Израиля, так и лидеру Палестинской автономии. Она не выгодна только тем, кто в эти дни хоронит родныхС начала взаимных обстрелов в секторе погибли 103 человека, включая детей, сообщает палестинская администрация. Около 580 человек ранены. По версии Израиля, 60 из погибших — командиры исламских движений, при этом 10 из них — старшее командование.Под обстрелами ХАМАСа в Израиле погибли семь человек. Среди них шестилетний ребенок, военнослужащий, а также уроженка Беларуси.Авиакомпании, включая «Аэрофлот», отменяют рейсы в Тель-Авив из-за эскалации конфликта.Конфликт между израильскими властями и палестинцами обострился 7 мая, когда в Восточном Иерусалиме начался процесс выселения мусульман из их домов, расположенных у Храмовой горы. Протесты сопровождались столкновениями с полицией.