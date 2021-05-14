МОН РК утвердил сроки завершения учебного года и проведения экзаменов

Глава министерства образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов подписал приказ об утверждении сроков завершения учебного года и проведения итоговой аттестации в школах.



Так, учеба в школах закончится 25 мая.



Итоговые выпускные экзамены школьников пройдут с 28 мая по 5 июня.



Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов – с 1 по 10 июня.



Повторная итоговая аттестация обучающихся 9 (10), 11 (12) классов с соблюдением сантребований проводится с 11 по 19 июня.



К слову, школьники, желающие обучаться, по заявлению родителей или законных представителей с целью повышения качества обучения и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии, ограничительных мер, продолжат обучение до 19 июня.