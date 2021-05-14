Байден публично снял маску и объявил "великий день для Америки"

Президент США Джо Байден стал одним из первых, кто снял маску в соответствии с новыми правилами для расширения прав вакцинированных.
Новое руководство, выпущенное Центром США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), разрешает полностью вакцинированным людям отказаться от ношения масок как на открытом воздухе, так и внутри помещений.
По случаю принятия этого решения президент Джо Байден встретился в Овальном кабинете с вакцинированными депутатами-республиканцами. Он стал одним из первых, кто снял маску и появился без нее во время телеобращения к жителям США.
"Я думаю, что это великая веха, великий день. Если вы полностью вакцинированы, то вы можете снять маску. Вы заслужили право делать то, чем американцы славятся во всем мире, - приветствовать улыбкой окружающих", - сказал Байден.
В новых рекомендациях говорится, что вакцинированные американцы могут возобновить все поездки, они не должны помещаться в карантин после международных поездок и не должны проходить тестирование на COVID-19, если они контактировали с кем-то, кто заразился коронавирусом, при условии бессимптомного течения заболевания.
Они основываются на резком сокращении случаев новых заражений, начале вакцинирования более молодых людей и доказанной эффективности вакцин против различных вариантов коронавируса.
Глава Белого дома призвал американцев вакцинироваться и не прекращать борьбу с коронавирусом.
Вместе с тем в CDC также заявили, что полностью вакцинированные люди должны по-прежнему носить маски, если это требуется законодательством на уровне штатов, округов, городов или в соответствии с федеральными, племенными или территориальными законами, а также соблюдать правила, установленные частными компаниями, включая работодателей.
Ранее вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок. Прежние правила обязывали вакцинированных людей, встречающихся с непривитыми людьми из нескольких разных домохозяйств одновременно, носить маски.
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