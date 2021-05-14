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Бывшему главе Минздрава Елжану Биртанову предъявлено новое обвинение

Просмотров:891 Опубликовано: Сегодня, 18:37
Бывшему главе Минздрава Елжану Биртанову предъявлено новое обвинение
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова признали подозреваемым еще по одному делу.

Адвокат экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко сообщил, что его подзащитный признан подозреваемым по еще одному делу.

По словам Куряченко, в процессе расследования дела о поставке автоматизированной инфосистемы «Платформа информатизации и интероперабельности информационных систем здравоохранения» за 17,8 млн долларов, от Биртанова неоднократно требовали признать свою вину, однако экс-министр категорически от этого отказывался. После этого, по словам адвоката, его подзащитному начали угрожать возбуждением новых уголовных дел.

По мнению адвоката, именно в этой связи начато расследование дела о нарушениях, якобы допущенных Биртановым при его транспортировке бортом санавиации из Тараза в Нур-Султан, когда экс-министр был болен COVID-19.

«7 апреля, когда следователь вызвал его (Биртанова) по делу о санавиации, он, пользуясь своим правом, отказался от дачи показаний, объяснив следователю, что к нему поступают такого рода угрозы. Но следователь на это не отреагировал сразу и не выяснил, от кого поступают угрозы. Он потом это спустя пять часов сделал.

Это дало основания полагать, что он (следователь) заведомо знает об этих угрозах и без заявления. А позавчера (12 мая) следователь признал Биртанова в качестве подозреваемого в растрате бюджетных средств, затраченных на его транспортировку из города Тараз в Нур-Султан, когда он заболел COVID-19. Я не знаю, наверное, если бы он плыл на лодке, сюда бы и лодка пошла», - заявил Дмитрий Куряченко.

По его словам, он был очень удивлен развитием ситуации вокруг его подзащитного.

«Я удивлен вообще. Я так понимаю, что в том деле оснований его (Биртанова) преследовать нет. А там действительно выдумано настолько все, что становится абсурдом. Но пытаются спасти положение этим (новым) делом», - уточнил Куряченко.

Напомним, 3 ноября 2020 года стало известно, что бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова взяли под стражу по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

Информация о том, что он задержан по делу о хищениях, появилась утром 31 октября.

В комитете по финансовому мониторингу МФ РК сообщили, что сведения касательно экс-главы Минздрава РК не подлежат разглашению.

5 ноября ведущие медики Казахстана подписали открытое письмо в поддержку Биртанова.

7 ноября его отпустили под домашний арест.

Экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева подозревают в растрате вверенных бюджетных денежных средств и причинении материального ущерба государству в особо крупном размере — на сумму 1,5 млрд тенге.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 20:25
что следствие, что суд в Боратостане - за пределами здравого смысла...
 
 

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