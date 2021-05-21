Национальный рейтинг востребованности вузов составили в Казахстане

Независимое агентство аккредитации и рейтинга (IAAR) подготовило Национальный рейтинг востребованности вузов РК-2021, передает zakon.kz.



В рейтинге приняли участие более 85 высших учебных заведений многопрофильного, технического, гуманитарно-экономического, медицинского и педагогического направлений, а также в области искусства, сообщает "Казахстанская правда".



В нынешнем году было проведено ранжирование более 2 тыс. образовательных программ, что на 20% больше по сравнению с предыдущим периодом. Попасть в топ-лист участников удалось, к сожалению, не всем в связи с некорректным или неполным внесением вузами необходимой информации, - отмечают авторы исследования.



Согласно методологии проведения рейтинга IAAR, вузы самостоятельно вносят данные о своих достижениях и тем самым несут ответственность за объективность показателей.



Таким образом, от полноты заполнения и корректности предоставления информации зависит позиция вуза в рейтинге.



Так, лидерами среди высших учебных заведений страны стали: Казахский национальный университет им. аль-Фараби (384 478 баллов), Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (218 343 балла), Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (113 937 баллов).



В пятерку лучших вошли: Карагандинский университет им. Е. Букетова (87 606 баллов), Казахский национальный педагогический университет им. Абая (63 761 балл), Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова (60 768 баллов), Алматинский технологический университет (55 569 баллов), Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави (54 230 баллов), Карагандинский технический университет (52 806 баллов) и Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова (50 323 балла).



Как отмечается в анализе, на 10% выросла удовлетворенность работодателей актуальностью образовательных программ. В свою очередь оценка результатов последних свидетельствует о том, что успех вуза во многом зависит от вовлеченности работодателей и студентов в разработку образовательных программ с целью повышения их качества.



Также отмечается, что ежегодно проводимый Национальный рейтинг востребованности вузов РК стимулирует высшие учебные заведения к совершенствованию результативности своей деятельности на 20%, улучшению качества менеджмента на 10%, позволяет расширить эффективные коммуникации на 7%, в соответствии с требованиями рынка труда, что в конечном счете повышает конкурентоспособность и содействует увеличению престижа и узнаваемости учебных заведений.