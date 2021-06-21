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Редкую оптическую иллюзию засняли у берегов Великобритании

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Редкую оптическую иллюзию засняли у берегов Великобритании
dailystar.co.uk
В Сети опубликовали удивительные снимки, на которых запечатлена редкая оптическая иллюзия, наблюдаемая у берегов Гемпшира в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Star.

56-летний Артур Скотт был поражен причудливым внешним видом и сфотографировал группу плавучих зданий, которые возникли в нескольких милях от пляжа в Портсмуте, графство Гемпшир.

По мнению экспертов, речь идет о фата-моргане - редком оптическом феномене в атмосфере. В последнее время возникает много подобных миражей, когда кажется, что огромные корабли-контейнеровозы будто плывут в воздухе над горизонтом. Сотни лет назад подобные миражи воспринимались людьми как нечто сверхъестественное, что неудивительно, так как миражи отображали в воздухе объекты, которые могли находиться за десятки и сотни километров от наблюдателя.

Редкую оптическую иллюзию засняли у берегов Великобритании


По словам мужчины, мираж наблюдался примерно час.

"Как и все в Портсмуте, я привык видеть большие контейнеровозы, похожие на плавучие острова, но они стояли неподвижно слишком долго, и мы смотрели на них более часа", - заявил Скотт.

Ранее в Индийском океане решили построить плавучий курортный остров из мусора, который будет постоянно расширяться за счет новых отходов.


Источник: Tengrinews.kz
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