Редкую оптическую иллюзию засняли у берегов Великобритании

В Сети опубликовали удивительные снимки, на которых запечатлена редкая оптическая иллюзия, наблюдаемая у берегов Гемпшира в Великобритании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Star.56-летний Артур Скотт был поражен причудливым внешним видом и сфотографировал группу плавучих зданий, которые возникли в нескольких милях от пляжа в Портсмуте, графство Гемпшир.По мнению экспертов, речь идет о фата-моргане - редком оптическом феномене в атмосфере. В последнее время возникает много подобных миражей, когда кажется, что огромные корабли-контейнеровозы будто плывут в воздухе над горизонтом. Сотни лет назад подобные миражи воспринимались людьми как нечто сверхъестественное, что неудивительно, так как миражи отображали в воздухе объекты, которые могли находиться за десятки и сотни километров от наблюдателя.По словам мужчины, мираж наблюдался примерно час."Как и все в Портсмуте, я привык видеть большие контейнеровозы, похожие на плавучие острова, но они стояли неподвижно слишком долго, и мы смотрели на них более часа", - заявил Скотт.Ранее в Индийском океане решили построить плавучий курортный остров из мусора, который будет постоянно расширяться за счет новых отходов.