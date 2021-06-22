Крупная китайская компания будет добывать криптовалюту в Казахстане

Акционерная компания из Шэньчжэня Bit Mining Limited объявила об успешной доставке первой партии оборудования для добычи криптовалют в Казахстан, передает Tengrinews.kz.
Согласно пресс-релизу компании, первая партия, состоящая из 320 майнинговых машин, которые должны обеспечить хешрейт (единица, с помощью которой измеряется вычислительная мощность оборудования для добычи криптовалюты - прим. автора) 18,2 PH/s, будет развернута и введена в эксплуатацию к 27 июня 2021 года.
Ожидается, что вторая и третья партии из 2600 майнинговых машин с теоретической максимальной общей хеш-скоростью 102,3 PH/s будут доставлены в Казахстан до 1 июля 2021 года.
"Мы стремимся защищать окружающую среду и снижать выбросы углекислого газа. Мы стратегически расширяем нашу деятельность за рубежом в рамках стратегии роста предприятия. После наших инвестиций в центры обработки данных для майнинга криптовалюты в Техас и Казахстан мы ускорим нашу зарубежную разработку альтернативных высококачественных горнодобывающих ресурсов", - заявил генеральный директор BIT Mining Сянфэн Ян.
BIT Mining Limited - ведущая компания по добыче криптовалюты, имеющая долгосрочную стратегию создания ценности в криптовалютной индустрии. Компания является владельцем всего майнингового пула, работающего под брендом BTC.com, включая доменное имя и сервис криптовалютного кошелька.
В мае 2021 года сообщалось, что в Казахстане введут налог на цифровой майнинг. Соответствующие поправки предусмотрены в проекте закона "О внесении дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", одобренного Мажилисом 12 мая.
В начале недели пять провинций Китая запретили работу майнинговых центров на своих территориях. СМИ сообщали, что одним из факторов, оказывающих давление на рынок криптовалюты, стало сокращение ее майнинга в Китае из-за использования электроэнергии, производимой на угле, и аварий на угольных шахтах.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz