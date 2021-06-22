Крупная китайская компания будет добывать криптовалюту в Казахстане

Акционерная компания из Шэньчжэня Bit Mining Limited объявила об успешной доставке первой партии оборудования для добычи криптовалют в Казахстан, передает Tengrinews.kz.



Согласно пресс-релизу компании, первая партия, состоящая из 320 майнинговых машин, которые должны обеспечить хешрейт (единица, с помощью которой измеряется вычислительная мощность оборудования для добычи криптовалюты - прим. автора) 18,2 PH/s, будет развернута и введена в эксплуатацию к 27 июня 2021 года.



Ожидается, что вторая и третья партии из 2600 майнинговых машин с теоретической максимальной общей хеш-скоростью 102,3 PH/s будут доставлены в Казахстан до 1 июля 2021 года.



"Мы стремимся защищать окружающую среду и снижать выбросы углекислого газа. Мы стратегически расширяем нашу деятельность за рубежом в рамках стратегии роста предприятия. После наших инвестиций в центры обработки данных для майнинга криптовалюты в Техас и Казахстан мы ускорим нашу зарубежную разработку альтернативных высококачественных горнодобывающих ресурсов", - заявил генеральный директор BIT Mining Сянфэн Ян.



BIT Mining Limited - ведущая компания по добыче криптовалюты, имеющая долгосрочную стратегию создания ценности в криптовалютной индустрии. Компания является владельцем всего майнингового пула, работающего под брендом BTC.com, включая доменное имя и сервис криптовалютного кошелька.



В мае 2021 года сообщалось, что в Казахстане введут налог на цифровой майнинг. Соответствующие поправки предусмотрены в проекте закона "О внесении дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", одобренного Мажилисом 12 мая.



В начале недели пять провинций Китая запретили работу майнинговых центров на своих территориях. СМИ сообщали, что одним из факторов, оказывающих давление на рынок криптовалюты, стало сокращение ее майнинга в Китае из-за использования электроэнергии, производимой на угле, и аварий на угольных шахтах.