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Министр торговли Казахстана летит в Узбекистан за картошкой

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Министр торговли Казахстана летит в Узбекистан за картошкой
Бахыт Султанов ФОТО: primeminister.kz
Проблему резко подорожавших картофеля и моркови будет решать лично министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Он собрался посетить ближайшие страны Центральной Азии для заключения контрактов о поставках овощей.

- Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем проводить с нашими соседями соответствующие контрактную работу. Например с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Я буквально сегодня уезжаю в среднеазиатские государства для того, чтобы отработать форвардные договора по взаимной поставке например, того же картофеля, лука, моркови, капусты - в наш сезон, когда наша продукция поспеет и мы ее соберем, и уже спрогнозированно определить форвардные контракты с соответствующей экспортной ценой в эти страны, - заявил Султанов в ходе отчетной встречи с населением во вторник, 22 июня.

Форвардные контракты станут гарантией не только поставок, но и зафиксированной стоимости. Министр подчеркнул, что это также является одной из целей проводимой работы: «чтобы было также прогнозируемое, а не как у нас в народе говорят, заряжаемая посредниками цена в межсезонье, которая в ажиотажном спросе выдает такую большую цену».

Вместе с тем, подчеркнул Султанов, проводить такую работу должно не государство, а соответствующие бизнес-структуры. По его словам, вместе с ним в Таджикистан и Узбекистан летит «соответствующая делегация».

Напомним, в Казахстане произошел резкий рост цен на картофель, морковь и другие овощи. В министерстве сельского хозяйства объясняют сложившуюся ситуацию сезонностью производства. При этом в аграрном ведомстве уверяют, что собственного производства в стране достаточно для покрытия объема внутреннего потребления.

Согласно официальным данным, с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 6,3%.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 16:35
подчеркнул Султанов, проводить такую работу должно не государство, а соответствующие бизнес-структуры.

А что ж оно тогда должно?

Мне пару килограммов захватите))
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:10
Эту работу нужно было делать до окончания прошлогоднего урожая на складах и не ждать резкое повышение цен. Все по старинке "пока гром не грянет".
 
 

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