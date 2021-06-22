Министр торговли Казахстана летит в Узбекистан за картошкой

Проблему резко подорожавших картофеля и моркови будет решать лично министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Он собрался посетить ближайшие страны Центральной Азии для заключения контрактов о поставках овощей.



- Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем проводить с нашими соседями соответствующие контрактную работу. Например с Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Я буквально сегодня уезжаю в среднеазиатские государства для того, чтобы отработать форвардные договора по взаимной поставке например, того же картофеля, лука, моркови, капусты - в наш сезон, когда наша продукция поспеет и мы ее соберем, и уже спрогнозированно определить форвардные контракты с соответствующей экспортной ценой в эти страны, - заявил Султанов в ходе отчетной встречи с населением во вторник, 22 июня.



Форвардные контракты станут гарантией не только поставок, но и зафиксированной стоимости. Министр подчеркнул, что это также является одной из целей проводимой работы: «чтобы было также прогнозируемое, а не как у нас в народе говорят, заряжаемая посредниками цена в межсезонье, которая в ажиотажном спросе выдает такую большую цену».



Вместе с тем, подчеркнул Султанов, проводить такую работу должно не государство, а соответствующие бизнес-структуры. По его словам, вместе с ним в Таджикистан и Узбекистан летит «соответствующая делегация».



Напомним, в Казахстане произошел резкий рост цен на картофель, морковь и другие овощи. В министерстве сельского хозяйства объясняют сложившуюся ситуацию сезонностью производства. При этом в аграрном ведомстве уверяют, что собственного производства в стране достаточно для покрытия объема внутреннего потребления.



Согласно официальным данным, с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 6,3%.