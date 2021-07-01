Главный санитарный врач Казахстана подписал еще одно постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал еще одно постановление, передает Tengrinews.kz.



Постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28" опубликовано на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.



Главный санврач страны признал действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификата/справки о вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдова.



Кроме того, противопоказаниями к введению вакцины от коронавируса признаются:



аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;

серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;

высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;

беременность и период лактации;

возраст до 18 лет.



Постановление вступает в силу со дня подписани