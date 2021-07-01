Главный санитарный врач Казахстана подписал еще одно постановление

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал еще одно постановление, передает Tengrinews.kz.
Постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28" опубликовано на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Главный санврач страны признал действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификата/справки о вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдова.
Кроме того, противопоказаниями к введению вакцины от коронавируса признаются:
аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины; серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе; высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины; беременность и период лактации; возраст до 18 лет.
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