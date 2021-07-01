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Главный санитарный врач Казахстана подписал еще одно постановление

Просмотров:5520 Опубликовано: Вчера, 17:07
Главный санитарный врач Казахстана подписал еще одно постановление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал еще одно постановление, передает Tengrinews.kz.

Постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 11 июня 2021 года № 28" опубликовано на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Главный санврач страны признал действительными на территории Республики Казахстан паспорта/сертификата/справки о вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдова.

Кроме того, противопоказаниями к введению вакцины от коронавируса признаются:

аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение данной вакцины;
серьезные хронические заболевания или гиперчувствительность в анамнезе;
высокая температура или острая фаза заболевания из-за риска кровотечения, которое может возникнуть при внутримышечном введении вакцины;
беременность и период лактации;
возраст до 18 лет.

Постановление вступает в силу со дня подписани


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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-2
  • babe
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 diger (Посетители) Вчера, 18:56
babe,Не смешите наши тапочки, все знают, что за деньги можно купить всё, не только ваш сертификат, потому даже в Африке они просто бумажки для нужд.
 
-1
  • diger
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • montgomery
 babe (Посетители) Вчера, 18:52
diger,
Назовите его сертификат вакцинации, если вам от этого легче) и да, я лично человек и на коленях не стою!
 
-3
  • babe
  • Альфарий
  • montgomery
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 diger (Посетители) Вчера, 18:49
babe,Какие паспорта, у человека есть только один паспорт, гражданина того, или иного государства. Пора становится человеком..., и подниматься с колен...
 
-1
  • diger
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 babe (Посетители) Вчера, 17:43
Почему же России не признали и Россия в свою очередь не признала паспорта КЗ?! Печально !
 
 

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