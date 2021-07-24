На сегодня нет вакцин 100% эффективности – Бекшин

Жандарбек Бекшин объяснил необходимость усиления карантина в Алматы тем, что в городе идет рост заболевемости, передает ИА «NewTimes.kz».



«За сутки 1080 случаев заражения. Это приводит к нагрузке на инфраструктуру здравоохранения, нагрузка и физическая на медработников. В связи с тем, что мы не достигли иммунной прослойки, чтобы стабилизировать ситуацию, нам нужно охват 70% населения. На сегодня она составляет 40%. И распространение идет в части не иммунизированных и не переболевших граждан. Мы ведем учет заболевших, мы всегда говорили, что эффективность Спутника 91,6%, то есть на сегодня нет вакцин 100% эффективности. И все зависит и от индивидуальных особенностей организма. Сегодня мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», - сказал главный государственный санврач Алматы Жандабек Бекшин.



По его словам, на данный момент 178 человек заболело коронавирусом после полного цикла вакцинации.



«Причина – не все вакцины, даже Pfizer не обеспечивают сто проц эффективность и особенности организма разные у всех. Мы, тем не менее, даже переболевшим рекомендуем через 6 месяцев пройти вакцинацию, это усилит иммунитет», - посоветовал Бекшин.