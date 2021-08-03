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Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане

Просмотров:1763 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане
Фото: Instagram/Рахим Ошакбаев
Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии Рахим Ошакбаев высказался о проблеме кампании вакцинации в Казахстане и назвал причины недоверия общества к власти, передает ИА «NewTimes.kz».

Свое обращение он поделил на несколько разделов.

Кризис, который разгорается прямо сейчас.

Он отметил, что в Казахстане вакцинировано всего 29% населения. Для сравнения он привел примеры других стран. Так, Канада привила 72% граждан, Великобритания — 69%, Италия — 64%, Франция — 62%, Германия — 61%, США — 57%. И Испания, в которой вакцинируется по 500 тыс человек в сутки, — около 68%.

«Развитый мир начинает снимать маски и ограничения, несмотря на дельта-штамм. В этих странах смертность от коронавируса начинает носить единичный характер. У нас же вакцинация забуксовала. Это значит, что мы будем обречены застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов, в рваной и непредсказуемой работе МСБ и, самое печальное, еще долго терять и терять родных и близких от этого вируса. Вся лента в некрологах «Иманды болсын». Все это приведет к дальнейшей цепной реакции распространения кризиса в другие сферы — экономику, политику, социальную сферу. Народ будет беднеть, МСБ разорится, недовольство политикой будет еще больше расти», — считает Рахим Ошакбаев.

Следом он разъяснил причину и предположил, что это результат нескольких трендов:

Первое. Критически низкий уровень доверия к власти. Любая официальная информация, в том числе о необходимости вакцинации, сразу воспринимается как ложь или манипуляция. Люди не верят официозу, заявлениям политических госслужащих.

«Фактически вакцинация является своеобразным референдумом о доверии к власти. Как мы видим, доверия мало. И это недоверие перевешивает даже рациональные резоны самосохранения. Парадоксально, но, похоже, государственная пропаганда не только не эффективна, а наоборот, даже наносит вред, только раздувая недоверие к вакцинации», — высказался Ошакбаев.

Второе. Кампания по вакцинации — это IQ-тест в национальном масштабе.

«Мы сейчас как нация наглядно демонстрируем свой средний уровень интеллекта и критического мышления, когда отрицаем достижения медицины, науки, тиражируем мифы о чипировании, 5G и прочие конспирологические теории», — дополнил он.

Третье. Сетевой популизм, который сделал пропаганду против вакцинации невероятно эффективной.

Глава спецмониторинговой группы отметил, что антиваксеры вывели себя в топы, «успешно оседлали волну всеобщего недовольства некомпетентностью и лицемерием наших чиновников, канализируя к себе накопившийся протестный потенциал».

Так специалисты проанализировали аккаунты 10 топовых антиваксеров, в совокупности они имеют более 6,2 млн подписчиков.

«Просто вдумайтесь, насколько это ужасающая цифра. Любая политическая оппозиция отдыхает. Причем этих людей показывают по центральным телеканалам и основным интернет-порталам. Антиваксеры упиваются своей славой и безнаказанностью, видя, как власть их боится и пасует перед ними. Сразу после выступления президента по антиваксерам они демонстративно и практически безнаказанно избили вице-министра здравоохранения в его же министерстве. Демонстративно нарушают санитарные ограничения, легко собирая донаты от своих подписчиков на оплату миллионных штрафов. Все это еще больше делегитимизирует власть и политическую систему. Я вижу, как антиваксеры уже становятся привлекательной ролевой моделью для молодежи», — считает он.

Четвертое. Импотенция гражданского общества. Вакцинация — это в том числе экзамен и на состоятельность гражданского общества.

По мнению Ошакбаева, отдельные лидеры общественного мнения либо робко ограничиваются единичными постами о своей вакцинации, либо просто стараются обходить эту тему, чтобы не терять подписчиков на этой непопулярной теме.

«Все разрознены. Многие рассорены на старых и давно забытых баталиях, отправив друг друга в бан, либо просто ревностно игнорируют друг друга. Заняты своими делами, своей практикой монетизации аудитории. Неспособны объединиться, чтобы хоть что-то сделать. Последний абзац — это большой камень в огород общественников, к коим я себя отношу. Последние две недели я много общался с коллегами по цеху, медиками, чиновниками и пришел к выводу, что от правительства ожидать чуда не приходится. Если на публичной поляне, кроме текущего сюжета избиения чиновников антиваксерами, не появится хоть какой-нибудь третий актор, который сможет эффективно убеждать наш народ в необходимости вакцинации, то мы так и останемся страной третьего мира, застрявшей в пандемии», — говорит общественник.

Поэтому он предлагает всем вменяемым людям объединиться и попробовать создать что-то вроде гражданского штаба (проектного офиса) по продвижению вакцинации.

Ошакбаев добавил, что данному штабу нужно убедить в необходимости вакцинации 5 млн взрослых казахстанцев, не имеющих противопоказаний, чтобы достичь коллективного иммунитета, снять ограничения и преодолеть пандемию.

«Давайте соберемся все вместе и сделаем план на ближайшие три месяца, что мы, как гражданское общество, без правительства можем сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни», — предложил он.

Так, акционерное общество TALAP решило выделить бюджет 3 млн тенге в месяц на поддержку гражданской кампании по вакцинации, а также переводит часть сотрудников на полный рабочий день на три месяца на этот проект.

Он дополнил, что этих ресурсов безусловно недостаточно, но верит, что силами гражданского общества и предпринимательства они смогут организовать краудфандинг и им не нужна поддержка правительства.

Следом Ошакбаев предоставил два сценария для участников штаба: полноценная координация работы штаба и сборка достоверной информации и ее дальнейшее распространение.

Также предложено поделить проектный офис на несколько групп:

- аналитическую, которая будет заниматься сбором и перепроверкой информации, а также проводить социологические исследования;
- медийную, которая будет заниматься контентом — изготовлением текстов, мемов, тик-токов с пропагандой вакцинации;
- SMM — по работе с соцсетями — заниматься распространением контента во всех крупных пабликах, WhatsApp-группах и т.п.;
- группа по работе с бизнесом, крупными работодателями, с лидерами и антилидерами Ashyq;
- горячая линия о побочных эффектах вакцин.

В заключение Ошакбаев перечислил людей, которые могут помочь работе штаба. Среди них:

- врачи, инфекционисты, которые бы работали с возражениями;
- пропагандисты и агитаторы;
- волонтеры для мониторинга пунктов вакцинации, проверки на «вшивость» тех, кто занимается торговлей паспортами.

Для выработки путей решения проблемы и разработки плана действий он предложил всем желающим вступать в группу в WhatsApp и Telegram, а уже в ближайшее время провести онлайн-конференцию в ZOOM по тому, как можно было бы организовать эту гражданскую кампанию по борьбе с коронавирусом и структурировать работу штаба.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 11 )

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  • Papirosso
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 21:05
master_kz,
Статистику левую гонят, либо не предоставляют ее вообще.
Обделались с третьей фазой.
Спутник может и достойный препарат, и может даже лучший, но колхозный подход не приемлем в цивилизованном мире
 
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 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 21:05
И что он делать собирается))?
Палками из бить чтоли?
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 20:35
Цитата: Valderrama
не колят свои народы Спутником.

А что там не так со спутником? Хотелось бы конкретики. 50 стран зарегистрировали уже.
 
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  • ak12
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 20:34
Решите первую задачу, а там все и наладится)
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:19
Европейские страны и США, которые он перечислил, не колят свои народы Спутником.
А у нас альтернативы нет, к сожалению...
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 19:27
Каспийский,
Почему то первым вывел этот постулат а закончил как обычно- плохой народ достался правительству
 
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 Каспийский (Посетители) Сегодня, 18:07
Может попробовать решить первый тренд или слабо?

Первое. Критически низкий уровень доверия к власти. Любая официальная информация, в том числе о необходимости вакцинации, сразу воспринимается как ложь или манипуляция. Люди не верят официозу, заявлениям политических госслужащих.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 18:06
Для выработки путей решения проблемы и разработки плана действий он предложил всем желающим вступать в группу в WhatsApp и Telegram, а уже в ближайшее время провести онлайн-конференцию в ZOOM по тому, как можно было бы организовать эту гражданскую кампанию по борьбе с коронавирусом и структурировать работу штаба.


Можно ссылки на тлг канал? )) ВСтуплю!

всё вижу
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:46
Комментарий удален за нарушение правил

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 diger (Посетители) Сегодня, 17:39
Какая борьба, с чем? Люди отстаивают своё право жить без вакцины, которая даже не прошла испытаний. Ко всему, по чему не берут в расчёт людей с заболеваниями, врачи терапевты никому не дают отвод, потому как им запретили это, чтобы загнать всех под иглу, только онкобольным поблажки. Что за беспредел,людям тем, кто переболел впаривают вакцину, когда у них и так всё уже с иммунитетом на месте, и без этой жижи. Ничего, история ещё покажет, кто чем занимался, в этой тухлой борьбе с коронавирусом,и даст трезвую оценку.
 
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