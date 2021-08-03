Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане

Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии Рахим Ошакбаев высказался о проблеме кампании вакцинации в Казахстане и назвал причины недоверия общества к власти, передает ИА «NewTimes.kz».



Свое обращение он поделил на несколько разделов.



Кризис, который разгорается прямо сейчас.



Он отметил, что в Казахстане вакцинировано всего 29% населения. Для сравнения он привел примеры других стран. Так, Канада привила 72% граждан, Великобритания — 69%, Италия — 64%, Франция — 62%, Германия — 61%, США — 57%. И Испания, в которой вакцинируется по 500 тыс человек в сутки, — около 68%.



«Развитый мир начинает снимать маски и ограничения, несмотря на дельта-штамм. В этих странах смертность от коронавируса начинает носить единичный характер. У нас же вакцинация забуксовала. Это значит, что мы будем обречены застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов, в рваной и непредсказуемой работе МСБ и, самое печальное, еще долго терять и терять родных и близких от этого вируса. Вся лента в некрологах «Иманды болсын». Все это приведет к дальнейшей цепной реакции распространения кризиса в другие сферы — экономику, политику, социальную сферу. Народ будет беднеть, МСБ разорится, недовольство политикой будет еще больше расти», — считает Рахим Ошакбаев.



Следом он разъяснил причину и предположил, что это результат нескольких трендов:



Первое. Критически низкий уровень доверия к власти. Любая официальная информация, в том числе о необходимости вакцинации, сразу воспринимается как ложь или манипуляция. Люди не верят официозу, заявлениям политических госслужащих.



«Фактически вакцинация является своеобразным референдумом о доверии к власти. Как мы видим, доверия мало. И это недоверие перевешивает даже рациональные резоны самосохранения. Парадоксально, но, похоже, государственная пропаганда не только не эффективна, а наоборот, даже наносит вред, только раздувая недоверие к вакцинации», — высказался Ошакбаев.



Второе. Кампания по вакцинации — это IQ-тест в национальном масштабе.



«Мы сейчас как нация наглядно демонстрируем свой средний уровень интеллекта и критического мышления, когда отрицаем достижения медицины, науки, тиражируем мифы о чипировании, 5G и прочие конспирологические теории», — дополнил он.



Третье. Сетевой популизм, который сделал пропаганду против вакцинации невероятно эффективной.



Глава спецмониторинговой группы отметил, что антиваксеры вывели себя в топы, «успешно оседлали волну всеобщего недовольства некомпетентностью и лицемерием наших чиновников, канализируя к себе накопившийся протестный потенциал».



Так специалисты проанализировали аккаунты 10 топовых антиваксеров, в совокупности они имеют более 6,2 млн подписчиков.



«Просто вдумайтесь, насколько это ужасающая цифра. Любая политическая оппозиция отдыхает. Причем этих людей показывают по центральным телеканалам и основным интернет-порталам. Антиваксеры упиваются своей славой и безнаказанностью, видя, как власть их боится и пасует перед ними. Сразу после выступления президента по антиваксерам они демонстративно и практически безнаказанно избили вице-министра здравоохранения в его же министерстве. Демонстративно нарушают санитарные ограничения, легко собирая донаты от своих подписчиков на оплату миллионных штрафов. Все это еще больше делегитимизирует власть и политическую систему. Я вижу, как антиваксеры уже становятся привлекательной ролевой моделью для молодежи», — считает он.



Четвертое. Импотенция гражданского общества. Вакцинация — это в том числе экзамен и на состоятельность гражданского общества.



По мнению Ошакбаева, отдельные лидеры общественного мнения либо робко ограничиваются единичными постами о своей вакцинации, либо просто стараются обходить эту тему, чтобы не терять подписчиков на этой непопулярной теме.



«Все разрознены. Многие рассорены на старых и давно забытых баталиях, отправив друг друга в бан, либо просто ревностно игнорируют друг друга. Заняты своими делами, своей практикой монетизации аудитории. Неспособны объединиться, чтобы хоть что-то сделать. Последний абзац — это большой камень в огород общественников, к коим я себя отношу. Последние две недели я много общался с коллегами по цеху, медиками, чиновниками и пришел к выводу, что от правительства ожидать чуда не приходится. Если на публичной поляне, кроме текущего сюжета избиения чиновников антиваксерами, не появится хоть какой-нибудь третий актор, который сможет эффективно убеждать наш народ в необходимости вакцинации, то мы так и останемся страной третьего мира, застрявшей в пандемии», — говорит общественник.



Поэтому он предлагает всем вменяемым людям объединиться и попробовать создать что-то вроде гражданского штаба (проектного офиса) по продвижению вакцинации.



Ошакбаев добавил, что данному штабу нужно убедить в необходимости вакцинации 5 млн взрослых казахстанцев, не имеющих противопоказаний, чтобы достичь коллективного иммунитета, снять ограничения и преодолеть пандемию.



«Давайте соберемся все вместе и сделаем план на ближайшие три месяца, что мы, как гражданское общество, без правительства можем сделать, чтобы вернуться к нормальной жизни», — предложил он.



Так, акционерное общество TALAP решило выделить бюджет 3 млн тенге в месяц на поддержку гражданской кампании по вакцинации, а также переводит часть сотрудников на полный рабочий день на три месяца на этот проект.



Он дополнил, что этих ресурсов безусловно недостаточно, но верит, что силами гражданского общества и предпринимательства они смогут организовать краудфандинг и им не нужна поддержка правительства.



Следом Ошакбаев предоставил два сценария для участников штаба: полноценная координация работы штаба и сборка достоверной информации и ее дальнейшее распространение.



Также предложено поделить проектный офис на несколько групп:



- аналитическую, которая будет заниматься сбором и перепроверкой информации, а также проводить социологические исследования;

- медийную, которая будет заниматься контентом — изготовлением текстов, мемов, тик-токов с пропагандой вакцинации;

- SMM — по работе с соцсетями — заниматься распространением контента во всех крупных пабликах, WhatsApp-группах и т.п.;

- группа по работе с бизнесом, крупными работодателями, с лидерами и антилидерами Ashyq;

- горячая линия о побочных эффектах вакцин.



В заключение Ошакбаев перечислил людей, которые могут помочь работе штаба. Среди них:



- врачи, инфекционисты, которые бы работали с возражениями;

- пропагандисты и агитаторы;

- волонтеры для мониторинга пунктов вакцинации, проверки на «вшивость» тех, кто занимается торговлей паспортами.



Для выработки путей решения проблемы и разработки плана действий он предложил всем желающим вступать в группу в WhatsApp и Telegram, а уже в ближайшее время провести онлайн-конференцию в ZOOM по тому, как можно было бы организовать эту гражданскую кампанию по борьбе с коронавирусом и структурировать работу штаба.