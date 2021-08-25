Казахстанцы возмущены количеством вопросов в переписи населения 2021 года

"Есть вопросы касательно домохозяйства, жилищных условий. Включены новые вопросы по миграции населения, а также о влиянии пандемии на уровень доходов, заболеваемости коронавирусной инфекцией и вакцинации населения. Расширены вопросы по занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемости, - сказал руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Нурболат Айдапкелов.



Как выяснилось, большому списку вопросов казахстанцы не обрадовались. Некоторые из них они посчитали неуместными.



- Много. Нужно поменьше сделать. Времени занимать будет, долго очень.



- Очень сложно сказать. У каждого своя тактика. Кому-то уместно, кому-то не уместно.



- Очень много. Никто не будет отвечать. Столько лишних вопросов – "вакцинирован/не вакцинирован", "доходы".





Перепись пройдет с 1-го сентября по 30 октября в два этапа. На первом пройти опрос можно будет в онлайн-режиме. На втором – посредством традиционного интервью.



Какие новшества будут внедрены во время переписи населения, рассказал руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планирования и реформам Казахстана Нурболат Айдапкелов.



- Постановлением правительства Республики Казахстан было принято решение о проведении третьей очередной национальной переписи населения в Казахстане с 1 по 30 октября 2021 года, в том числе онлайн-перепись с 1 сентября по 15 октября и сплошной опрос на планшетах с 1 октября по 30 октября 2021 года", - рассказал он на брифинге.





На проведение переписи населения в период с 2018 по 2023 год (на пятилетний период) из бюджета страны выделено 9,1 миллиарда тенге. Из них на оплату услуг переписного персонала выделены 4,7 миллиарда тенге. На этот период будут трудоустроены 32 313 человек, - сообщил Айдапкелов.



Проведение переписи населения включает в себя подготовительный этап, основной этап - непосредственно перепись и заключительный этап, когда подводятся итоги переписи населения. Первый этап был проведен с 1 по 30 июня. В августе начнется обучение сотрудников территориальных подразделений статистики, которые в сентябре организуют подбор и обучение интервьюеров, которые будут делать обход.



Для проведения переписи населения разработаны переписные листы, состоящие из 91 вопроса (69 вопросов и 22 уточняющих подвопросов).



Наряду с традиционными показателями в переписные листы переписи 2021 года включены новые вопросы, такие как:



местонахождение респондента в момент счета населения;

ограничение жизнедеятельности (трудности со зрением, трудности со слухом, трудности при ходьбе, трудности с памятью и/или с концентрацией внимания);

страна, из которой прибыл временно проживающий на территории Казахстана;

цель приезда;

влияние пандемии на уровень доходов;

заболеваемость и вакцинация от COVID-19.



Собирать данные будут на портале sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи. Сайт будет доступен 24 часа в сутки в период с 1 сентября по 15 октября 2021 года.



Кроме того, на главной странице сайта Электронного правительства egov.kz есть ссылка на специализированный сайт sanaq.gov.kz, где, пройдя по ссылке, можно заполнить переписные листы в онлайн-режиме.





Также респонденты могут пройти перепись в специально организованных инструкторских участках, которые будут расположены в ЦОНах, акиматах, почтовых отделениях, школах.



Второй, традиционный сплошной обход будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме в установленные сроки. Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе. Это позволит достичь снижения трудозатрат переписного персонала, минимизировать влияние человеческого фактора на качество данных, повысить уровень достоверности данных переписи населения с применением ИИН, значительно сэкономить бумагу и канцелярские принадлежности, а также повысить удобство и мобильность интервьюеров при сборе данных.



Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября.



В дополнение с целью проверки охвата и достоверности данных будет проведен контрольный обход 10% респондентов.





Изменений коснулись также и переписные листы. Расширены вопросы по занятости, владению языками, брачному состоянию и рождаемости.



Кроме того, в переписные листы включены новые вопросы по миграции населения и об ограничении жизнедеятельности, которые были рекомендованы Вашингтонской группой по статистике инвалидности ООН, цель которых заключается в содействии расширению международного сотрудничества в области статистики здравоохранения, уделяя особое внимание критериям инвалидности, пригодным для использования при проведении переписей населения.

