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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К весне хлеб подорожает до 170–200 тенге за булку – эксперт

Просмотров:484 Опубликовано: Сегодня, 16:23
К весне хлеб подорожает до 170–200 тенге за булку – эксперт
Иллюстративное фото
Одна из причин роста цен на хлеб – низкий урожай пшеницы. Из-за засухи аграрии соберут на 20% меньше зерна, чем в прошлом году.

Жаркое лето 2021 ударило по урожаю зерновых. В вегетационный период, когда пшеница находилась в фазе активного роста, было мало дождей. По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, которые являются основными зерносеящими регионами, выпало чуть больше половины среднегодовой нормы осадков. Это существенно отразилась на урожае.

"Согласно данным акиматов областей, мы соберём урожая примерно на 20% меньше, чем в прошлом году", – сказала Назгуль Хатепова, заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза Казахстана.

Низкий урожай в совокупности с общемировым трендом удорожания продуктов приведёт к тому, что поднимется цена на зерно. А соответственно, на муку и хлеб. Рост предрекает президент аграрно-промышленного союза Казахстана Алмаз Зарипов. По его мнению, ценники на продукты первой необходимости сменятся весной.

"Мука фасованная, та, что сейчас стоит 2–3 кг по 550–650 тенге, будет стоить в районе 900 тенге, – спрогнозировал он. – Соответственно, булка "кирпича" будет стоить от 170 до 200 тенге".

Цены на внутреннем рынке тесно связаны с экспортом. Между аграриями и заграничным покупателем стоят трейдеры. Если спрос на отечественное зерно и муку с их стороны будет высоким, соответственно, цена вырастет и внутри страны. Значимым игроком на этом рынке является Афганистан. Туда уходит около 30% от всего нашего потенциала зерна и муки. Это основной внешний потребитель зерновой и мучной продукции. Из-за геополитической нестабильности дальнейшее сотрудничество под угрозой. Потребность афганцев в зерне и муке никуда не делась, но их платежеспособность под большим вопросом.

"Наши партнеры сообщают, что имеют проблемы с осуществлением платежей, потому что банки Афганистана временно отключены от системы SWIFT. Соответственно, они не могут проводить международные расчёты. Естественно, в условиях нынешней нестабильности без оплаты отгружать ни зерно, ни муку наши экспортёры не будут", – сообщил официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.

По словам экспертов, вопрос о том, пойдёт ли казахстанское зерно в Афганистан, должен решиться в течение месяца. Урегулированию возникших проблем могут поспособствовать третьи страны. Есть вероятность, что они будут финансировать покупку продовольствия для Афганистана в рамках гуманитарной помощи.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:57
Бедные станут ещё беднее. богатые богаче. Ни чего нового.
 
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  • ЁмоЁ
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:34
Очень много буковок! Объяснить можно всё, оправдать нельзя...
Не надо быть экспертом, чтоб вещать про повышение цен, в обществе социальной НЕсправедливости это само-собой разумется. Забудьте стабильные цены, это вам не Советский Союз
А то народ, типа, счастлив капитализмом (называя независимостью), а цены и социальную справедливость вспоминают из социализма... так не бывает ;)
 
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GOAT (Посетители) Сегодня, 16:35
Значимым игроком на этом рынке является Афганистан. Туда уходит около 30% от всего нашего потенциала зерна и муки.

Конечно если американцы устроили всё так, что им стало пшеницу выращивать не выгодно, производство наркаты более доходный бизнес!

Цитата: babe
А зарплаты когда повысят?

Уже вышли установки на следующий год, МЗП остаётся на прежнем уровне, а значит нет оснований поднимать зарплату.
 
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  • 618965450
 babe (Посетители) Сегодня, 16:27
А зарплаты когда повысят?
 
 

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