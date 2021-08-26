К весне хлеб подорожает до 170–200 тенге за булку – эксперт

Одна из причин роста цен на хлеб – низкий урожай пшеницы. Из-за засухи аграрии соберут на 20% меньше зерна, чем в прошлом году.



Жаркое лето 2021 ударило по урожаю зерновых. В вегетационный период, когда пшеница находилась в фазе активного роста, было мало дождей. По данным "Казгидромета", в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, которые являются основными зерносеящими регионами, выпало чуть больше половины среднегодовой нормы осадков. Это существенно отразилась на урожае.



"Согласно данным акиматов областей, мы соберём урожая примерно на 20% меньше, чем в прошлом году", – сказала Назгуль Хатепова, заместитель директора департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза Казахстана.



Низкий урожай в совокупности с общемировым трендом удорожания продуктов приведёт к тому, что поднимется цена на зерно. А соответственно, на муку и хлеб. Рост предрекает президент аграрно-промышленного союза Казахстана Алмаз Зарипов. По его мнению, ценники на продукты первой необходимости сменятся весной.



"Мука фасованная, та, что сейчас стоит 2–3 кг по 550–650 тенге, будет стоить в районе 900 тенге, – спрогнозировал он. – Соответственно, булка "кирпича" будет стоить от 170 до 200 тенге".



Цены на внутреннем рынке тесно связаны с экспортом. Между аграриями и заграничным покупателем стоят трейдеры. Если спрос на отечественное зерно и муку с их стороны будет высоким, соответственно, цена вырастет и внутри страны. Значимым игроком на этом рынке является Афганистан. Туда уходит около 30% от всего нашего потенциала зерна и муки. Это основной внешний потребитель зерновой и мучной продукции. Из-за геополитической нестабильности дальнейшее сотрудничество под угрозой. Потребность афганцев в зерне и муке никуда не делась, но их платежеспособность под большим вопросом.



"Наши партнеры сообщают, что имеют проблемы с осуществлением платежей, потому что банки Афганистана временно отключены от системы SWIFT. Соответственно, они не могут проводить международные расчёты. Естественно, в условиях нынешней нестабильности без оплаты отгружать ни зерно, ни муку наши экспортёры не будут", – сообщил официальный представитель Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов.



По словам экспертов, вопрос о том, пойдёт ли казахстанское зерно в Афганистан, должен решиться в течение месяца. Урегулированию возникших проблем могут поспособствовать третьи страны. Есть вероятность, что они будут финансировать покупку продовольствия для Афганистана в рамках гуманитарной помощи.