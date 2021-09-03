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Главный санврач РК подписал два постановления. Одно из них – о недопуске к работе непривитых сотрудников с 6 сентября

Просмотров:2006 Опубликовано: Сегодня, 18:44
Главный санврач РК подписал два постановления. Одно из них – о недопуске к работе непривитых сотрудников с 6 сентября
Иллюстративное фото
Во втором постановлении перечислены семь стран, паспорта вакцинации которых признаются действительными в Казахстане.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал два новых постановления.

Первое из них, которое вступает в силу 6 сентября, предусматривает ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев) следующих организаций/объектов:

- объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);
- объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
- объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
- организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
- организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
- объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
- объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
- медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
- аптечных организаций;
- объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);
- организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
- объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);
- объектов связи и телекоммуникаций.

Для невакцинированных работников вышеперечисленных организаций предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев);

Решение о вакцинации против Covid-19 работников организаций/объектов, не включённых в список, и ограничении допуска на работу в очном режиме в этих организациях/объектах для работников, не получивших вакцинацию против Covid-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трёх месяцев) принимают региональные оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Также постановлением разрешается въезд на территорию Республики Казахстан иностранным студентам при наличии:

- вакцинации против Covid-19, подтверждённой паспортом/сертификатом/справкой вакцинации, выданной уполномоченным органом Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики и Республики Молдовы;
- отрицательного результата тестирования на Covid-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более трёх суток на момент пересечения границы.

На время нахождения студентов в изоляции на 14-дневном карантине, проживающих в интернатах и общежитиях, не допускается выезд к местам постоянного проживания или иные места.

Вторым постановлением признаются действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации граждан Венгрии, Таиланда, Монголии, Грузии, Кыргызской Республики, Республики Молдовы и Турецкой Республики.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 4 )

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Нурекен (Посетители) Сегодня, 22:00
Страна чудес.....
 
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serg3132 (Посетители) Сегодня, 21:48
Цитата: tim77712
Нужно сделать бесплатным и обязательным ПЦР тест для всех!
Как тест ПЦР защищает от короновируса?Вы сдали тест,сели в переполненный автобус и в нем хапнули вирус.
 
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  • Нурекен
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 21:15
Нужно сделать бесплатным и обязательным ПЦР тест для всех! Задачка: в одном кафе все сотрудники вакцинированы и ходят на работу без контроля (а температура вовсе не показатель) а в другом кафе все сотрудники проходят обязательный ПЦР тест. Так какое из них безопасно посетить гражданам?
 
-1
  • User_90
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Papirosso
  • Юрий Спассков
  • tim77712
  • Нурекен
 diger (Посетители) Сегодня, 19:33
Одно не догоняю, где логика, люди имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, не должны проходить ПЦР тестирование, а также те кто вакцинировался? Что за бред, и те, и другие прекрасно могут заболеть и быть разносчиками заболевания. Так какого лешего, им не нужно проходить ПЦР тестирование, что за несуразица. Вся эта галимотья затеяна, с одной только целью, всех заколоть в усмерть,за одно и подоить на тестах, и никакой заботой о здоровье людей тут не пахнет.
 
 

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