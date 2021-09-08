Очередную девальвацию тенге в Казахстане спрогнозировали экономисты

В кабмине недавно заявили о снижении цен на продукты и жилье в рамках плана по снижению инфляции в Казахстане. Экономисты, в свою очередь, опасаются искусственного сдерживания инфляции и заявили, что это может закончиться новой девальвацией тенге.Как передает телеканал "Астана", неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал чиновников за то, что они не борются с инфляцией.Теперь же в кабмине отчитались о падении цен на продукты питания и на жилье."На текущий момент наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с 3% до 0,4%, а также на вторичное жилье - с 5% до 1,1%", - заявил глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин.Специалисты, тем не менее, указали, что это тревожная тенденция, которая может обернуться снижением темпов строительства.Глава Комитета по строительству палаты предпринимателей Карагандинской области Толеген Ашимов сказал, что сейчас инвесторам невыгодно возводить дома из-за повышения цен на стройматериалы и услуги разнорабочих.По этой причине многие решили быстрее сдать объекты и уйти с рынка, посчитал эксперт."Если мы резко начнем снижать стоимость жилья обвально, то пропадет инвестиционная привлекательность отрасли, люди перестанут вкладывать деньги", - пояснил Ашимов.Что касается цен на продукты, несмотря на то, что в правительстве отчитались о снижении цен на 0,5 процента, другие товары продолжают дорожать."С момента пикового роста цены на картофель снизились на 34% или на 71 тенге, морковь на 41% или на 122 тенге. Кроме этого, за неделю капуста и лук подешевели на 0,4% и 0,1% соответственно", - заявил вице-министр торговли и интергации Ержан Казанбаев.Как отмечает телеканал, казахстанцы не разделили оптимизма чиновников. Никто из опрошенных не заметил названного снижения цен."Давно уже не замечала такого. Цены растут, росли и будут расти"; "Не думаю, что это правда. Как могли подешеветь сразу так"; "Правительство всегда неправду говорит", - высказали свое мнение журналистам граждане.Указывается, что кабмин намерен сдерживать инфляцию через повышение производительности сельского хозяйства, сокращение импорта и жесткий контроль за ценовыми сговорами.Экономисты поддерживают такой подход, однако, в свою очередь, опасаются, что снижение будет проводиться искусственно. Если так будет, стране не избежать девальвации тенге, заявили эксперты."Если не переосмыслят, перезагрузку не сделают члены правительства, в конечном итоге приведет к девальвации. К серьезной девальвации. То, что было в 2015 году, будет примерно повторяться.Больше популизма происходит, много красивых пафосных слов от членов правительства. Иногда назначают тех, кто не обладает знаниями", - указал экономист Арман Байганов.