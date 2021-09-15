Сколько казахстанцев покинули страну за семь месяцев

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июле число прибывших в страну составило 5409 человек, число выбывших — 18 198, сальдо миграции составило 12 789 человек, сообщает zakon.kz.



Как отмечается, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,3%, выбывших — 85,4% от общего числа мигрантов.



По сравнению с январем-июлем 2020 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, увеличилась на 10,6%, — отмечает Бюро нацстатистики.



По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Алматы (16 902 человека), Нур-Султан (14 222 человека), Шымкент (8965 человек) и Мангистауской области (310 человек).