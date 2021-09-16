Семь казахстанских трасс станут платными с октября

В пресс-службе КазАвтоЖола рассказали, какие трассы в РК готовы к введению эксплуатацию и взиманию платы, передает ИА «NewTimes.kz».



На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков:



Нур-Султан − Павлодар;

Шымкент − границы Узбекистана (на Ташкент);

Щучинск − Кокшетау;

Капшагай − Талдыкорган;

Шымкент − Тараз;

Тараз − Кайнар;

Шымкент − Кызылорда.



Как пояснили в нацкомпании, эти участки оснащены всем необходимым оборудованием.



«Проекты приказов об использовании данных участков находятся на согласовании в государственных органах. Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября», − говорится в сообщении.



Также стало известно, что ставки платы за проезд по платным участкам не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан − Щучинск) и останутся на прежнем уровне. Ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (находятся на согласовании в госорганах).