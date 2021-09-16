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Семь казахстанских трасс станут платными с октября

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:02
Семь казахстанских трасс станут платными с октября
Фото: КазАвтоЖол
В пресс-службе КазАвтоЖола рассказали, какие трассы в РК готовы к введению эксплуатацию и взиманию платы, передает ИА «NewTimes.kz».

На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков:

Нур-Султан − Павлодар;
Шымкент − границы Узбекистана (на Ташкент);
Щучинск − Кокшетау;
Капшагай − Талдыкорган;
Шымкент − Тараз;
Тараз − Кайнар;
Шымкент − Кызылорда.

Как пояснили в нацкомпании, эти участки оснащены всем необходимым оборудованием.

«Проекты приказов об использовании данных участков находятся на согласовании в государственных органах. Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября», − говорится в сообщении.

Также стало известно, что ставки платы за проезд по платным участкам не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан − Щучинск) и останутся на прежнем уровне. Ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (находятся на согласовании в госорганах).


Источник: newtimes.kz
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