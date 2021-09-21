В Туркмении полиция начала запрещать парням и девушкам сидеть вместе на лавочках

В Туркмении сотрудники полиции начали запрещать парням и девушкам сидеть вместе в парках на лавочках. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода» в Туркмении, включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).



В последние дни в парках Ашхабада выросло число полицейских с рациями. Они патрулируют аллеи и наблюдают, с кем посетители сидят на скамейках. В поле зрения силовиков в первую очередь попадают молодые пары. Если на скамейке находятся парень и девушка, к ним обязательно подходит полицейский и запрещает сидеть вместе.



Затем у молодого человека спрашивают, кем ему приходится девушка. Если он называет ее сестрой, стражи правопорядка проверяют у них документы. Если же молодые люди оказываются однокурсниками, их ведут в участок, оттуда звонят в учебное заведение и родителям.



Почему полиция проводит подобные рейды, неизвестно, отмечает издание.



Ранее сообщалось, что в Туркмении мигрантов и алкоголиков отправили на принудительный сбор хлопка.