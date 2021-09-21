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В Туркмении полиция начала запрещать парням и девушкам сидеть вместе на лавочках

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 15:10
В Туркмении полиция начала запрещать парням и девушкам сидеть вместе на лавочках
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Туркмении сотрудники полиции начали запрещать парням и девушкам сидеть вместе в парках на лавочках. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (подразделение «Радио Свобода» в Туркмении, включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

В последние дни в парках Ашхабада выросло число полицейских с рациями. Они патрулируют аллеи и наблюдают, с кем посетители сидят на скамейках. В поле зрения силовиков в первую очередь попадают молодые пары. Если на скамейке находятся парень и девушка, к ним обязательно подходит полицейский и запрещает сидеть вместе.

Затем у молодого человека спрашивают, кем ему приходится девушка. Если он называет ее сестрой, стражи правопорядка проверяют у них документы. Если же молодые люди оказываются однокурсниками, их ведут в участок, оттуда звонят в учебное заведение и родителям.

Почему полиция проводит подобные рейды, неизвестно, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Туркмении мигрантов и алкоголиков отправили на принудительный сбор хлопка.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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-1
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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kain-Livesy
  • Земляк
  • Ermyndo
  • Empro
 babe (Посетители) Сегодня, 16:04
Не позавидуешь местному населению, так не далеко и до Афганистана .
 
 

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