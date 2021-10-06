Депутаты сравнили жизнь казахстанцев с сериалом «Игра в кальмара»

Председатель «Народной партии Казахстана» Айкын Конуров сравнил жизнь казахстанцев с жизнью персонажей популярного корейского сериала, герои которого, чтобы избавиться от долгов, вынуждены проходить смертельные игры, передает ИА «NewTimes.kz».



«В эту игру казахстанцы играют уже давно. Многие граждане загнаны в угол финансовыми институтами. Люди готовы идти на преступления, потому что созданы все условия для ограничения их прав. Наша финансовая система больна, она плодит недовольство, она создает социальную напряженность», − считает «народник».



НПК и представители республиканского объединения профсоюзов «Казахстанская Конфедерация труда» считают, что население не должно выживать в кредит, что работодателям следует выплачивать гражданам достойную зарплату, и что позорному понятию «работающая бедность» не место в современном обществе.



«К сожалению, правительство здесь бездействует и не принимает никаких мер», − дополнили в НПК.



НПК и ККТ провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой ими был подписан «Меморандум о сотрудничестве по повышению благосостояния казахстанцев». Также они объявили общенациональный сбор подписей в поддержку петиции «За достойную зарплату!»



Размеры минимальной достойной зарплаты обозначил глава конфедерации труда Мурат Машкенов. По расчетам профсоюзных лидеров, сумма МЗП должна составлять не менее 90 тыс тенге.



«С нынешней зарплатой человек труда не то, что семью – он сам себя прокормить не может. В этом году прошло 40 акций протеста, участники которых требовали повышения зарплат. Выходили машинисты башенных кранов и рабочие других сфер», – констатировал Машкенов.



В сообщении народников сказано, что стабилизировать ситуацию с заработной платой в республике могла бы ратификация Казахстаном конвенции №131 международной организации труда. Народники уже направляли исполнительной власти свой депутатский запрос по этому поводу.



«Повышение МЗП должно быть результатом постоянной системной работы. Как мы видим, такая работа не велась и не ведется. И более того, нет даже фундамента такой работы: на сегодня в Казахстане отсутствует методологически обоснованная, прозрачная и ясная система принятия решения о повышении МЗП в привязке к социально-экономическим реалиям и потребностям казахстанцев. Сейчас МЗП повышается раз в три года, а цены на продукты питания и услуги, коммунальные тарифы растут, и в целом жизнь дорожает ежедневно!» − отметили в «Народной партии Казахстана».



Партийцы и представители профсоюзов намерены добиваться увеличения МЗП и заработной платы в целом по стране, (с учетом индексации по реальной инфляции), пересмотра социальных стандартов в пользу поднятия уровня жизни рядовых граждан, развития социального партнерства и создания новой модели социальной политики.