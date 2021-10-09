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Бензин по талонам, газа нет: ведущие эксперты Казахстана озвучили печальный для водителей прогноз

Просмотров:514 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Бензин по талонам, газа нет: ведущие эксперты Казахстана озвучили печальный для водителей прогноз
Иллюстративное фото
Дорожает и заканчивается на АЗС не только дизель, но и другие виды горючего.

Вслед за соляркой, похоже, назревает коллапс с бензином и автогазом. В северных регионах страны голубого топлива попросту нет – закончились в хранилищах. Там, где они остались, ценники подняли сразу на 30 тенге. С бензином ситуация пока не критическая, но на некоторых заправках ГСМ продают только по талонам. Из-за чего дефицит коснулся их, и почему в нефтяной стране при растущих ценах на углеводороды казахстанцам приходится бегать по городу в поисках топлива, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

Бензин по талонам сейчас продают на нескольких частных заправках. Опыт прошлых лет подсказывает, что, возможно, скоро начнется повышение цен на это топливо. Виновными в том, что казахстанцам придется переплачивать за лишний литр, эксперты называют Россию с Кыргызстаном. В соседних странах бензин дороже на 40%. Если у нас ходовая марка АИ-92 стоит 173 тенге за литр, то у них цены доходят до 250 тенге. При такой разнице нелегальная торговля и контрабанда неизбежны.

«У нас население не понимает, что это не бензин и дизель дорогие, это население зарабатывает мало. Проблема в том, что в Казахстане низкие цены на нефтепродукты. У нас это будет вечная проблема, пока цены не уравняются. Бензин, дизель утекают в Кыргызстан, Россию. В прошлом году, к примеру, на границе Жамбылской области с Кыргызстаном нашли нефтепровод из пластика, по которому гоняли бензин. В этом году Жамбылская область установила рекорд по потреблению нефтепродуктов. Никогда такого не было. А область граничит с Кыргызстаном.
Топлива для внутреннего рынка у нас достаточно. Но из-за того, что цена у нас низкая, утекает много. Все фуры заправляются в Казахстане, потому что Казахстан – как транзитная зона для них, отсюда дальше едут в Европу. А все хотят заправляться у нас, потому что выигрывают в цене. Вот так потребление растет», – пояснил генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

Эксперт нефтегазового рынка. Бывший заместитель гендиректора «КазМунайГаз Өнімдері» Ерлан Жаукин еще одной причиной дефицита ГСМ назвал январскую аварию в энергосетях в Атырауской области, которая привела к остановке нефтеперерабатывающего завода в мороз.

«Для информации: только в январе текущего года Атырауский НПЗ запускали более 20 раз и всякий раз энергии было недостаточно. Как следствие – технологический сбой оборудования, неплановый ремонт, снижение объемов переработки нефти и недовыпуск продукции. Впервые последствия аварии в сетях АО «KEGOC» топливный рынок ощутил в марте-апреле, когда под угрозой дефицита оказался бензин. Этот кризис рынок пережил, к слову, даже без импорта российского бензина. Но результатом всего стала потеря 200 тысяч тонн дизельного топлива, которое не смог выработать Атырауский НПЗ», – считает Ерлан Жаукин.

При этом цены на бензин никак не зависят от нефтяных котировок на мировом рынке – сейчас баррель сырья стоит 82 доллара, а литр бензина 173 тенге. Ровно год назад, для сравнения, нефть стоила вдвое меньше – 42 доллара, а бензин – 150 тенге. Люди как раз этого и не могут понять: почему в стране, добывающей сырье, возникает дефицит с топливом, да еще и при повышающихся ценниках на углеводороды.

В развитых странах, конечно, ценник напрямую зависит от этих котировок. Но в Казахстане такая схема не работает.

«Это иллюзия, что внутренние цены на бензин связаны с мировыми ценами на нефть. Это главное заблуждение, от которого надо избавляться. Механизм такой, что у нас есть обязательства поставщиков поставлять товар на внутренний рынок. Соответственно, цены внутреннего рынка с мировыми никак не связаны», – говорит экономист Айдархан Кусаинов.

Прогноз по нефти у наших экспертов весьма радостный – котировки будут только расти. Но по топливу водителей ждут печальные новости. Горючее продолжит дорожать и остановится лишь тогда, когда ценники сравняются с российскими.

«В 2025 году у нас будет единый топливный рынок со странами ЕАЭС и цены будет примерно схожими. Государству придется поднимать цены – возможно, будут акцизы увеличивать. Во всяком случае, высокие цены неизбежны.

- А цена на нефть продолжит расти, потому что многие западные страны перестали финансировать проекты по разведке новых месторождений, срезали капитальные затраты и в среднесрочной перспективе это приведет к тому, что предложений будет меньше, чем производства нефти. А мы сейчас видим, что Европа страдает от своей политики зеленой энергетики. Цены на газ и уголь у них установили исторический максимум, нехватка нефтепродуктов у них. Люди по 7 часов стояли, не могли заправиться. Это на руку нефтедобывающим компаниям», – подытожил гендиректор KazService Нурлан Жумагулов.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 19:03
Ingul,
Кто будет разбираться, сами себя? Кроме потребителя, т.е. нас, все остальные, и производители и чиновники, заинтересованы в дефиците, который ведёт к повышению цен, читай опустошению наших карманов.
Символичный подарок к 30-летию Независимости - все цены, оказывается, нам диктуют соседи
 
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  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:39
Уже пора бы разобраться с причинами и следствием данной ситуации.
А подобные пояснения слышим уже не первый год.
А рост цен на бензин, дизтопливо тянет рост цен на ВСЕ.
 
 

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