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Пять килограммов в руки: супермаркеты Алматы ограничивают отпуск социально значимых продуктов

Просмотров:307 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Пять килограммов в руки: супермаркеты Алматы ограничивают отпуск социально значимых продуктов
Иллюстративное фото
Вместо традиционного осеннего удешевления овощей в этом году они значительно подорожали. В некоторых супермаркетах, где акимат сдерживает цены, отпускают только до пяти килограммов овощей в одни руки, сообщает "31 канал".

Алматинцы, привыкшие каждую осень закупать овощи на зиму, жалуются, что в этом году не смогли сделать этого, потому что выгодных цен так и не дождались. Для сдерживания цен акимат Алматы в некоторых супермаркетах создал уголки с социально-значимыми товарами. Здесь цены на картофель, лук, морковь и капусту гораздо ниже рыночных. К примеру, если на базаре за килограмм картофеля надо отдать 280 тенге, то тут – 98. Товары пользуется большим спросом, но один человек может купить максимум пять килограммов.

"Чтобы защитить себя, своих покупателей от перекупщиков, которые скупают и продают товар в мелких магазинах, мы вводим такое ограничение. Для обычных покупателей это стандартный объём обычно. Можно прийти на следующий день", – говорит PR-менеджер торговой сети Дмитрий Шишкин.

Социальные цены на овощи в акимате пересматривают каждый месяц. Эта акция продлится до апреля. Рядом на прилавках супермаркетов продают овощи по рыночным ценам, и их можно закупать в любом количестве. В Союзе картофелеводов считают эту меру неэффективной и предлагают нуждающимся помогать адресно. А ещё советуют социально-предпринимательским корпорациям при акиматах напрямую закупать овощи, начиная с весны.

"В конце августа-начале сентября СПК могли покупать эту продукцию по 70-80 тенге. Более того, мы им предлагаем: если они её оплатят, но хотят продавать в течение всей зимы, мы готовы взять это на себя и отпускать по мере необходимости. Все затраты по хранению мы берём на себя. Мы предлагали это", – пояснил руководитель Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бисетаев.

В Союзе картофелеводов добавляют, что такая сделка по регулированию цены Минсельхоз и Минторговли не заинтересовала. А себе в убыток фермеры продавать не могут. В этом году сельхозпроизводители вырастили миллион тонн картофеля. Половина покрыла внутренний рынок, остальное экспортировали. Россия из-за неурожая скупила картофель по 145 тенге. Это максимальная цена, по которой этот овощ отпускают и отечественным продавцам.


Источник: informburo.kz
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