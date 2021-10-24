Казахстан серьезно задолжал России из-за наплыва майнеров из Китая - СМИ

Хлынувшие из Китая майнеры криптовалют заставили Казахстан оплатить России внеплановые перетоки электроэнергии.



Казахстану придется финансово покрыть России внеплановое потребление электроэнергии из-за наплыва майнеров криптовалют из Китая. Об этом в интервью «Интерфакс-Казахстан» заявила пресс-служба «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями».



Аналитическое издание beincrypto.ru отмечает, что стороны на ежегодной основе заключают договора для компенсации подобных отклонений. Впрочем, сколько именно Казахстану придется переплатить из-за активности майнеров, не уточняется.



«…оплата данных отклонений является справедливой платой за физическое урегулирование энергосистемой России отклонений ЕЭС Казахстана», — заявили в пресс-службе компании.



Однако стало известно, что чрезмерное электропотребление со стороны майнеров уже привело к тому, что в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии. Их объем оценивается в 1-1,5 ГВт в день.



Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что в министерстве обеспокоены ростом активности со стороны майнеров криптовалют. По его словам, регулятор уже прорабатывает вопрос по изолированию майнеров от доступа к дешевой электроэнергии.



«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал тогда Шульгинов.



Подвести индустрию майнинга под налогообложение ранее призвал и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его мнению, выпуск криптовалют через майнинг стоит включить в реестр как предпринимательскую деятельность.



Казахстан стал одним из главных прибежищ для китайских майнеров после того, как власти Китая официально запретили деятельность по добыче криптовалют на территории страны. Сейчас Казахстан входит в тройку стран по хешрейту биткоина, уступая лишь США.

