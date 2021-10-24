«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.32 KZT
  • €1 = 496.24 KZT
  • 1 RUB = 6.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан серьезно задолжал России из-за наплыва майнеров из Китая - СМИ

Просмотров:1207 Опубликовано: Вчера, 19:23
Казахстан серьезно задолжал России из-за наплыва майнеров из Китая - СМИ
Иллюстративное фото
Хлынувшие из Китая майнеры криптовалют заставили Казахстан оплатить России внеплановые перетоки электроэнергии.

Казахстану придется финансово покрыть России внеплановое потребление электроэнергии из-за наплыва майнеров криптовалют из Китая. Об этом в интервью «Интерфакс-Казахстан» заявила пресс-служба «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями».

Аналитическое издание beincrypto.ru отмечает, что стороны на ежегодной основе заключают договора для компенсации подобных отклонений. Впрочем, сколько именно Казахстану придется переплатить из-за активности майнеров, не уточняется.

«…оплата данных отклонений является справедливой платой за физическое урегулирование энергосистемой России отклонений ЕЭС Казахстана», — заявили в пресс-службе компании.

Однако стало известно, что чрезмерное электропотребление со стороны майнеров уже привело к тому, что в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии. Их объем оценивается в 1-1,5 ГВт в день.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что в министерстве обеспокоены ростом активности со стороны майнеров криптовалют. По его словам, регулятор уже прорабатывает вопрос по изолированию майнеров от доступа к дешевой электроэнергии.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — сказал тогда Шульгинов.

Подвести индустрию майнинга под налогообложение ранее призвал и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его мнению, выпуск криптовалют через майнинг стоит включить в реестр как предпринимательскую деятельность.

Казахстан стал одним из главных прибежищ для китайских майнеров после того, как власти Китая официально запретили деятельность по добыче криптовалют на территории страны. Сейчас Казахстан входит в тройку стран по хешрейту биткоина, уступая лишь США.


Источник: caravan.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Вчера, 23:42
Что-то я не понял!? Они бегают по Казахстану и на столбы вешают "машины" свои? Почему Казахстан будет оплачивать? Или там свой "Альянс" который с майнеров собирает бабосы а до тамашнего "Маэка" не доходят средства?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Username
  • Daulet201999
  • ЁмоЁ
  • GuF
 Космос (Посетители) Вчера, 21:06
В 21 веке... как с индейцами... за бусы!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика