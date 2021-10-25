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Туркменистан будет пользоваться интернетом из Казахстана

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Туркменистан будет пользоваться интернетом из Казахстана
Иллюстративное фото
Реализация этого проекта направлена на взаимовыгодное сотрудничество в развитии международного телекоммуникационного бизнеса.

Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке телекоммуникационных сетей на границе Казахстана и Туркменистана подписали в Ашхабаде АО "Jusan Mobile" и ГКЭ "Туркментелеком". В церемонии участвовали президенты обеих стран.

"Стык телекоммуникационных сетей в районе пограничного перехода "Темир-Баба" станет одним из этапов интеграции сетей телекоммуникаций наших стран и позволит пропуск взаимного голосового трафика, организовывать через сеть АО "Jusan Mobile" интернет-трафик на сети Туркменистана, Афганистана и Ирана, а также обеспечивать транзит для Туркменистана, используя потенциал Республики Казахстан, в направлении России, Европы и стран Юго-восточной Азии", – говорится в сообщении АО "Jusan Mobile".

В компании отметили, что постоянно проводят работы по модернизации существующей сети и планируют строительство новых стыков для развития транзитного потенциала Казахстана. В настоящее время компания имеет семь международных переходов с 18-ю международными операторами из четырёх стран.

Председатель правления АО "Jusan Mobile" Ертоле Тулегенов отметил, что реализация этого проекта направлена на взаимовыгодное сотрудничество в развитии международного телекоммуникационного бизнеса, который позволит улучшить позиции региона в мировом рейтинге телекоммуникационной индустрии.


Источник: informburo.kz
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