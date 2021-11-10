Вакцинировать детей от коронавируса будут в школах - Цой

Вакцинация детей от коронавируса будет проходить в прививочных пунктах организаций образования. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против COVID-19 будет также проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики. И только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков", - сказал Цой на заседании правительства.



Он попросил премьер-министра поручить акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент совместно с министерствами обеспечить информирование педагогов, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против коронавируса, а также обеспечить подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами, установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины, соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцин, подготовку медработников.



Напомним, детей будут прививать вакциной Pfizer.



"Для обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 миллиона 230 доз вакцины, что позволяет охватить 2 миллиона 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty Pfizer в объеме 379 тысяч доз", - отметил министр.