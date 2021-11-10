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Вакцинировать детей от коронавируса будут в школах - Цой

Просмотров:825 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Вакцинировать детей от коронавируса будут в школах - Цой
Фото из открытых источников
Вакцинация детей от коронавируса будет проходить в прививочных пунктах организаций образования. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Исторически вакцинация детей проводится в прививочных пунктах по месту учебы, то есть в организациях образования. Вакцинация против COVID-19 будет также проводиться в организациях образования и в сети прививочных пунктов республики. И только после добровольного информированного согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и подростков", - сказал Цой на заседании правительства.

Он попросил премьер-министра поручить акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент совместно с министерствами обеспечить информирование педагогов, родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, подростков по вопросам вакцинации против коронавируса, а также обеспечить подготовку прививочных пунктов в соответствии с санитарными правилами, установку морозильного оборудования до поступления первой партии вакцины, соблюдение правил транспортировки, хранения и применения вакцин, подготовку медработников.

Напомним, детей будут прививать вакциной Pfizer.

"Для обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 миллиона 230 доз вакцины, что позволяет охватить 2 миллиона 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке 16-37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty Pfizer в объеме 379 тысяч доз", - отметил министр.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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diger (Посетители) Сегодня, 12:51
Kain-Livesy,На двух стульях не получится усидеть...
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:25
обычно я ЗА вакцинацию.
Но признаю, что история с вакциной от Пфайзер и её применении на детях слишком противоречивая. Я бы воздержался от её использования.

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:49
Микробиолог, научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в интервью «Вечерней Москве» заявил, что детям не нужна прививка от COVID-19, так как они почти им не болеют, и призвал отказаться от их вакцинации в России.

«Детей надо оставить в покое. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой "хроникой", с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно», — подчеркнул эксперт.
 
 

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