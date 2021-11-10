Зачем Казахстан продаёт Эмиратам 49% акций крупнейшей энергокомпании страны

Продажа пакета акций «Самрук-Энерго» — лишь один из пунктов межправительственного соглашения между Казахстаном и ОАЭ. Зачем Казахстан продает государственную энергокомпанию иностранцам?



Казахстан приступил к реализации масштабного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации совместных проектов, которое было подписано в рамках рабочей поездки премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в ОАЭ 9-10 октября. Казахстанские власти решили начать с продажи арабским инвесторам 49% акций АО «Самрук-Энерго» — это крупнейшая энергокомпания страны. Парламент республики уже обсуждает будущую сделку, однако ее параметры не раскрываются.



Продажа пакета акций «Самрук-Энерго», принадлежащих Фонду национального благосостояния Казахстана, — это лишь один из пунктов межправительственного соглашения стоимостью свыше 6 млрд долларов. Основным партнером Казахстана в реализации соглашения стал Суверенный фонд Абу-Даби.



Непонятно, сколько арабские инвесторы заплатят за 49% «Самрук-Энерго», в состав которой входят основные угледобывающие предприятия, тепло- и гидроэлектростанции Казахстана, а также сбытовые и сервисные активы. Цена акций неизвестна, сделка публично не обсуждается.



И у многих возникает вопрос: зачем продавать «Самрук-Энерго» иностранным инвесторам, ставя под угрозу энергетический суверенитет страны, если в самом Казахстане нашлись бы желающие купить этот актив? Продолжает казахстанский политик, экс-кандидат в президенты Амиржан Косанов:



Амиржан Косанов казахстанский политик, экс-кандидат в президенты «Я думаю, что здесь, наверное, речь идет о каких-то договоренностях между конкретными кланами, которые есть во власти Казахстана, с арабским миром. Если речь идет о передаче каких-то активов в собственность другому государству, то общество должно об этом знать, и в Казахстане есть собственные средства. Есть тот же Пенсионный фонд, где находятся порядка 30 млрд долларов. Есть собственные резервы, есть собственный отечественный бизнес и собственный капитал, который мог бы участвовать в этом процессе. Поэтому этот вопрос должен обсуждаться в обществе».



В рамках соглашения планируется реализовать ряд совместных проектов в области энергетики, в том числе по строительству в Казахстане солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 гигаватт. Правительство Казахстана согласилось на внутреннюю норму доходности в этих проектах на уровне 13% в долларах США.



Сильно упрощая, это такая доходность, которая позволит инвесторам выйти в ноль к завершению реализации проектов с учетом прогнозируемой инфляции и ряда других факторов. Цифра, конечно, вызывает вопросы, особенно с учетом того, что сегодня в долларовой зоне ставки стремятся к нулю. Обеспечивать такую доходность планируют за счет роста отпускной цены электроэнергии, которая будет вырабатываться на этих еще не построенных мощностях. Но посчитать ее сейчас вряд ли возможно.



Сама идея партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами в области возобновляемых источников энергии выглядит довольно странной. ОАЭ не входит в число мировых лидеров «зеленой» энергетики. Деньги, конечно, в них есть, а вот современные технологии — вряд ли.



Да и сами возобновляемые источники энергии пока нельзя назвать ни надежными, ни дешевыми. Несмотря на постепенный переход к «зеленой» энергетике, без традиционных источников в ближайшие годы не обойтись. И, например, потребление природного газа будет расти. Комментирует основатель и президент группы компаний TechInput, партнер компании «Нефтегазконсалт» Борис Аронштейн:



Борис Аронштейн основатель и президент группы компаний TechInput, партнер компании «Нефтегазконсалт» «Необходимо использовать — пока, на какое-то время — и мазут, и природный газ, и уголь. Первые два невозобновляемых источника — они уже на выходе. Это уголь и мазут. Газ — это более чистый источник — его требуется гораздо больше. Да, мы вступаем в переходный период, где природный газ будет занимать очень серьезное место. И поэтому цена природного газа практически отвязалась от цены нефти. Если вы следите за динамикой цен, то еще относительно недавно, четыре-пять-шесть лет назад, эти цены действовали в параллель. Они уже не действуют в параллель. Как вы знаете, поднимался спотовый газ до 2000 долларов за тысячу кубических метров. При этом динамика цен на нефть оставалась на одном и том же уровне».



Тем временем в нижней палате парламента Казахстана в конце октября обсудили повышение на треть тарифа алма-атинских тепловых станций.