Зачем в Казахстане строят ещё одну биолабораторию и хранилище для опасных штаммов

Правительство Казахстана намерено построить биолабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов. Соответствующий проект правительственного постановления за подписью премьер-министра Аскара Мамина опубликован на одном из официальных сайтов правительства.



Лаборатории присвоен статус объекта, требующего особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, она будет располагаться в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. Срок завершения строительства – IV квартал 2025 года. Код BSL-4 (Biosafety Level 4) означает четвёртый уровень биологической безопасности. Уровень BSL-4 – это также высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых лабораторией вирусов (оспа, вирус Эбола, марбургский вирус). Эффективных мер в борьбе с большинством патогенов не существует.



В 2016 году в Алма-Ате при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (ННЦООИ), несмотря на протесты населения, при содействии США были построены и торжественно открыты референс-лаборатория и хранилище особо опасных инфекционных патогенов. Бывший замминистра обороны Казахстана Амирбек Тогусов высказал предположение, что Алма-Атинская биолаборатория имеет двойное назначение и в ней может разрабатываться биологическое оружие.



Тогдашний директор ННЦООИ Бахыт Атшабар признал, что финансирование строительство Алма-Атинской лаборатории «шло именно от Минобороны США через агентство по уменьшению биологической угрозы DTRA, но отрицал «планируемое создание биологического оружия» на этом объекте.



Российский телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ, в августе сего года опубликовал репортаж, в котором были представлены фотокопии документов, согласно которым эксперты Пентагона продолжают работать в Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате. В репортаже были приведены фотокопии бюджетных планов Минобороны США на 2021 и 2022 годы, отражающих запланированные работы в Алма-Атинской ЦРЛ. По данным журналистов «Звезды», Пентагон подрядил для работы в республике компанию CH2M, одного из ведущих подрядчиков Минобороны США и ЦРУ.



Руководство ННЦООИ, в который входит Алма-Атинская ЦРЛ, не скрывает тесного сотрудничества с подрядчиком Пентагона. В апреле 2021 года на сайте центра был опубликовал пресс-релиз, в котором выражались «благодарность коллективу компании CH2M Hill Constructors, Inc. за многолетнее сотрудничество и неоценимый вклад в развитие Центральной референтной лаборатории ННЦООИ» и надежда на «дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами».



В проекте бюджета иностранных программ Агентства по сокращению военных угроз (DTRA) Пентагона на 2021 год присутствуют прямые упоминания работ, которые должны быть выполнены в казахстанской ЦРЛ.



Работу ННЦООИ и ЦРЛ контролирует филиал DTRA, расположенный в посольстве США и подчиняющийся Пентагону. Его возглавляет подполковник Стивен Колдер, который инспектирует НЦООИ по вопросам исследований, безопасности и финансового контроля (в августе 2019 года подполковник Колдер и Жаклин Кербер из военного комитета Сената США заслушивали доклад директора НЦООИ).



Еще один орган, контролирующий эти работы, – Центральноазиатский офис центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC/CAR). Его возглавляет Дэниэл А. Сингер (Daniel A. Singer), подполковник медицинской службы ВВС США. Ранее Сингер служил в эпидемической разведке США, собирающей биологические данные в интересах военных. В сентябре 2021 года Сингер сообщил, что американцы не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ: «Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после её завершения».



Если заказы Пентагона успешно реализуются в Алма-Атинской ЦРЛ, зачем понадобилось открывать еще одну опасную лабораторию на юге Казахстана?



Дело в том, что число работ, которые выполняют эксперты ННЦООИ, постоянно растет и одна Алма-Атинская ЦРЛ не справляется с обслуживанием заказчиков. В 2019 году ННЦООИ посетило более десятка официальных представителей военных ведомств США и Германии и свыше 30 ученых из стран НАТО, которые занимались там работами по заказам своих армий.



А главное – Алма-Атинская ЦРЛ, по словам директора ННЦООИ Токтасына Ерубаева, имеет лишь 3-й уровень биологической безопасности (Biosafety Level 3), сегодня для Пентагона этого уровня маловато. Новая ЦРЛ в поселке Гвардейский будет иметь 4-й уровень и здесь можно будет работать с гораздо более опасными штаммами, чем в Алма-Атинской ЦРЛ. В этом же посёлке уже строится биофармацевтический завод по производству вакцин. После ввода в строй референт-лаборатории 4-го уровня здесь заработает мощный биологический военный кластер.



По сообщениям казахстанских СМИ, местные жители в ужасе от такого соседства. Их можно понять: СМИ не скрывают, что в Гвардейском будет построена лаборатория «уровня Уханьской». Казахстанцы выражают свой протест в комментариях прямо на правительственном портале, где было опубликовано постановление о строительстве лаборатории в Гвардейском:



Мукужанова Айнагуль: «Против! Уровень биологической опасности повышен, но несмотря на это собрались строить?! О последствиях строительства таких объектов, судя по всему, не задумываются...»



Любимов Юрий: «Категорически против! Строительство научных лабораторий повышенного уровня биологической безопасности и подземных хранилищ для коллекции опасных и особо опасных штаммов! Вы биологическое оружие разрабатывать собираетесь?»



Абильхасова Алия: «Против!»



Арыстанбекова Галина: «Я ПРОТИВ строительства на территории нашей Республики данной лаборатории и хранения коллекции опасных, особо опасных штаммов!!!»



Оспанов Серик: «Против строительства».



Олейниченко Маргарита: «Против строительства данных лабораторий, нам хватило складов с боеприпасами. Не хочу жить и боятся в ожидании утечки очередных вирусов. На территории нашей страны не нужны такие лаборатории».



Жители Жамбыльской области имеют основания опасаться утечки смертоносных вирусов. 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе этой области, где по всем канонам должен быть строжайший режим безопасности, прогремел взрыв. 10 октября там еще раз взорвались боеприпасы. Причины инцидентов неизвестны.



Профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Грегори Д. Кобленц и содиректор Центра исследований науки и безопасности в Королевском колледже Лондона Филиппа Ленцос, изучившие организацию систем биобезопасности в лабораториях BSL-4 во всем мире, пришли к выводу, что эти системы даже в лучших лабораториях мира оставляют желать лучшего, что делает высокой вероятность утечек опасных вирусов.