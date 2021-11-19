Токаев высказался о создании криптобирж в Казахстане

"Криптовалюты - объективный фактор, который нельзя просто игнорировать. Нужно трезво оценивать риски и потенциал их влияния на действующую финансовую систему. Поэтому следует возобновить работу по формированию сбалансированных регуляторных условий для создания криптобирж в нашей стране. Иначе получается, что по добыче криптовалют мы страна номер два в мире, а финансовой отдачи практически не видим", - отметил Токаев на встрече с представителями финансового сектора в Алматы.



Президент высказал свое мнение по вопросу введения в оборот цифровых валют. Он указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.