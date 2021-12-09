40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса в Саудовской Аравии

40 верблюдов в Саудовской Аравии не допустили к участию в конкурсе красоты из-за сделанной им "подтяжки лица", увеличения губ и уколов ботокса и гормонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Сотни тысяч саудовцев ежегодно посещают королевский фестиваль верблюдов, в программу которого входят скачки и конкурс красоты. Заводчики верблюдов соревнуются за главный приз, который составляет 64 миллиона долларов.
В этом году члены жюри обнаружили 40 животных, которым владельцы сделали инъекции ботокса, "подтяжку лица", увеличили губы, а также сделали уколы гормонов для увеличения мышечной массы.
"Клуб стремится пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - заявили организаторы конкурса и добавили, что нарушители понесут наказание.
По словам организаторов, подобные манипуляции с животными не только несправедливы по отношению к другим заводчикам, но и жестоки, так как чреваты для верблюдов ужасными последствиями.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.