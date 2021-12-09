40 верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса в Саудовской Аравии

40 верблюдов в Саудовской Аравии не допустили к участию в конкурсе красоты из-за сделанной им "подтяжки лица", увеличения губ и уколов ботокса и гормонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сотни тысяч саудовцев ежегодно посещают королевский фестиваль верблюдов, в программу которого входят скачки и конкурс красоты. Заводчики верблюдов соревнуются за главный приз, который составляет 64 миллиона долларов.



В этом году члены жюри обнаружили 40 животных, которым владельцы сделали инъекции ботокса, "подтяжку лица", увеличили губы, а также сделали уколы гормонов для увеличения мышечной массы.



"Клуб стремится пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов", - заявили организаторы конкурса и добавили, что нарушители понесут наказание.



По словам организаторов, подобные манипуляции с животными не только несправедливы по отношению к другим заводчикам, но и жестоки, так как чреваты для верблюдов ужасными последствиями.