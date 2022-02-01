Информацию о "повышении" ставок утильсбора прокомментировали в Минэкологии

В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали опубликованное в средствах массовой информации сообщение о "возможном повышении" ставок по утилизационному сбору, передает Tengrinews.kz.



Накануне ряд казахстанских СМИ привел слова министра экологии Сериккали Брекешева, сказанные им, как отмечалось, в ходе онлайн-встречи по обсуждению тарифов на утилизационный сбор.



"В каких-то моментах, я так думаю, что ставки утилизационного платежа могут быть даже выше действующих тарифов", - процитировали министра СМИ.



Уточняется, что эти слова стали ответом на речь председателя правления казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Шынболата Байкулова, который указал на то, что тарифы на утильсбор в некоторых случаях занижены.



"Касательно данной информации сообщаем, что 31 января состоялось пятое заседание рабочей группы по пересмотру утильсбора. На этом заседании рассматривались вопросы, касающиеся ставок утильсбора на упаковку, электронное и электрическое оборудование и автокомпоненты", - говорится в сообщении Министерства экологии.



В ведомстве добавили, что переработчиками было выражено недовольство по поводу того, что они получают от "Оператора РОП" средств меньше, чем транспортировщики отходов.



Также отмечается, что во время обсуждения Брекешев выразил готовность рассмотреть предложение переработчиков по изменению размеров стимулирования переработки.



"На сегодня коэффициенты ставок утилизационного платежа на упаковку низкие и не покрывают затраты на сбор, транспортировку и переработку отходов. Таким образом, во время обсуждения разговор шел о возможном повышении платы переработчикам с целью увеличения доли переработки твердых бытовых отходов и абсолютно не касался вопроса увеличения размеров ставок утильплатежа в отношении транспортных средств, сельхозтехники, а также кабельно-проводниковой продукции", - заключили в ведомстве.



19 января правительство приняло постановление в отношении ТОО "Оператор РОП", лишив его права собирать деньги за утильсбор, а также забрав в собственность государства активы, созданные за счет средств утилизационного сбора.



Новым казахстанским администратором утильсбора стало акционерное общество "Жасыл даму", на 100 процентов принадлежащее государству.



В МИИР на деньги со счетов "Оператора РОП" планируют разработать новую программу льготного автокредитования для населения под 4 процента годовых.



Позже стало известно, что администратор "Жасыл даму" временно не будет принимать утилизационный сбор из-за проверки "Оператора РОП".