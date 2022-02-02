«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 02 Февраля
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.76 KZT
  • €1 = 488.46 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Филиал Университета Аризоны в Казахстане заработает в сентябре

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Филиал Университета Аризоны в Казахстане заработает в сентябре
Иллюстративное фото
Обучать студентов будут на английском языке по аккредитованным в США образовательным программам.

Филиал Университета Аризоны в Казахстане заработает в сентябре. Об этом стало известно на онлайн-встрече вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева с президентом Университета Аризоны доктором Робертом Роббинсом, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Филиал откроют на базе Северо-Казахстанского университета имени Козыбаева. Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между МОН, казахстанским и американским вузами подписали в июне прошлого года.

"Стороны обсудили порядок осуществления образовательной деятельности, привлечения иностранных учёных для преподавательской деятельности и вопросы лицензирования", – рассказали в МОН.

Обучать студентов будут на английском языке по аккредитованным в США образовательным программам. Среди направлений обучения – образование, IT, инженерия, аграрная технология.

"Основной акцент сделают на развитии двухдипломных программ и проведении совместных научных исследований. Привлекут зарубежных профессоров и представителей бизнес-сообщества. Теперь предстоит принять нормативный правовой документ, закрепляющий детали стратегического партнёрства", – резюмировали в министерстве.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика