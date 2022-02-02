Обучать студентов будут на английском языке по аккредитованным в США образовательным программам.



Филиал Университета Аризоны в Казахстане заработает в сентябре. Об этом стало известно на онлайн-встрече вице-министра образования и науки Куаныша Ергалиева с президентом Университета Аризоны доктором Робертом Роббинсом, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.



Филиал откроют на базе Северо-Казахстанского университета имени Козыбаева. Трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между МОН, казахстанским и американским вузами подписали в июне прошлого года.



"Стороны обсудили порядок осуществления образовательной деятельности, привлечения иностранных учёных для преподавательской деятельности и вопросы лицензирования", – рассказали в МОН.



Обучать студентов будут на английском языке по аккредитованным в США образовательным программам. Среди направлений обучения – образование, IT, инженерия, аграрная технология.



"Основной акцент сделают на развитии двухдипломных программ и проведении совместных научных исследований. Привлекут зарубежных профессоров и представителей бизнес-сообщества. Теперь предстоит принять нормативный правовой документ, закрепляющий детали стратегического партнёрства", – резюмировали в министерстве.