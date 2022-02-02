Больницы в Казахстане раздают "нужным людям", считает депутат

Депутат Мажилиса Дания Еспаева раскритиковала приватизацию в системе здравоохранения, передает BaigeNews.kz.



"Мы (депутаты "Ак жол" - прим.авт.) были против продажи клиник по явно заниженной стоимости или их передачи в доверительное управление с последующим выкупом, когда новые владельцы рассчитываются за объект за счет гарантированных платежей от самого же государства. Такой формат предполагает высочайшую степень коррупционных рисков и, практически, раздачу социальных объектов "нужным людям". С 2017 года нами направлено пять депутатских запросов, где мы приводили конкретные примеры", - сказала она, зачитывая депутатский запрос.



В частности, это касалось Талгарской районной больницы в Алматинской области, Павлодарского областного диагностического центра.



"Например, указанный центр площадью более семи тысяч квадратных метров, со всем оборудованием, был продан по цене 44 тысячи тенге за квадратный метр. Покажите, где есть такие цены на комплекс зданий в областном центре? Детскую стоматологическую клинику в Алматы продали брату руководителя городского управления общественного здоровья. Причем первый взнос составил 92 миллиона тенге, тогда как на счету самой клиники имелось 170 миллионов тенге и ежегодное бюджетное финансирование составляло 260 миллионов тенге. Назвать все это приватизацией невозможно, это "прихватизация" в чистом виде", - считает депутат.



Всего за 2017-2020 год планировалось приватизировать таким образом 124 клиники. Какую выгоду от этого получило государство или общество, говорит Еспаева – "тайна даже для нас". Согласно Комплексному плану приватизации на 2021-2025 годы, приватизации подлежат еще 700 государственных предприятий, среди них есть и медицинские объекты. В рамках Национального проекта "Здоровая нация" от 12 октября 2021 года предусмотрено строительство 20 крупных многопрофильных больниц по механизму ГЧП. На совещании по противодействию коррупции Президент отметил необходимость антикоррупционного контроля в сфере ГЧП.



"И для этого есть все основания. Так, согласно сайту "Казахстанский Центр ГЧП", общая стоимость планируемых медицинских объектов составляет около трех триллионов тенге. Причем "возвратность" также предусматривается за счет гарантированных платежей государства, включая компенсацию частных инвестиций, управление и прибыль партнеру, а также банковские проценты по привлеченным займам. И, если государственные клиники продаются максимум за 300-500 миллионов тенге и в редких случаях – за 1-1,5 миллиарда, а, как правило, просто "дарятся" под видом доверительного управления, то новые клиники взамен обходятся бюджету в сотни миллиардов каждая", - сказала Дания Еспаева.



Так, инвестиционные затраты многопрофильной больницы в Туркестане на 570 коек с учетом операционных затрат, вознаграждения инвестора и процентов по кредитам, составляют 480 миллиардов тенге. Выплаты на строительство и эксплуатацию объединенной Университетской больницы при НАО "Медицинский университет Астана" на 800 коек доходят до 900 миллиардов тенге.



"Возмещение затрат инвесторам только по этим двум больницам составляет порядка 1,4 триллиона тенге, на которые можно было бы построить 17 больниц, аналогичных больнице "Медицинского центра управления делами Президента в Нур-Султане", которая отвечает всем современным медицинским требованиям. (Справочно: сметная стоимость УДП - 40 миллиардов тенге по цене 2011 года, с перерасчетом в ценах 2022 года - 80 миллиардов тенге). Кроме того, необходимо отметить, что для администрирования и координации всех проектов в рамках ГЧП, со стороны государства в 2020 году создан национальный оператор АО TURAR Healthcar, т.е появилась еще одна квазигосударственная компания. Президент на встрече с бизнесом поручил перезагрузить механизм государственно-частного партнерства", - добавила депутат.

