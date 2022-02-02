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Только 3 миллиона казахстанцев не имеют долгов в банках - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Только 3 миллиона казахстанцев не имеют долгов в банках - СМИ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Согласно актуальной базе данных кредитных историй, всего около трех миллионов казахстанцев ничего не должны банкам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Как отмечается, в Первом кредитном бюро хранится вся информация о займах казахстанцев, в том числе по займам, взятым у ломбардов и микрофинансовых организаций.

Так, в прошлом году бюро зафиксировало активный рост (около 43 процентов) по розничным займам. Больше казахстанцы стали брать и товаров - сумма потребительских займов превышает пять триллионов тенге.

Кроме того, по данным бюро, на ипотеку в общем портфеле приходится свыше 3 триллионов тенге. Автокредитование превышает триллион тенге. В прошлом году автомобили под проценты взяли на 65 процентов больше казахстанцев. Отмечается, что при этом только около 3 миллионов казахстанцев ничего не должны банкам.

"В среднем кредиты берут до одного года. Это очень много рассрочки, и сумма очень маленькая. Средний заем потребительский чуть больше 300 тысяч тенге. Казахстанцы должны понимать, что если они берут кредит, за счет чего они должны его возвращать. В этой сфере регулирование будет идти именно в части регулирования долговой нагрузки, чтобы не набирали какое-то критичное количество кредитов", - поделилась Асем Нургалиева, исполнительный директор Первого кредитного бюро Алматы.

Плохая кредитная история

Что касается вопроса полного "обнуления" плохой кредитной истории, в компании пояснили, что в Казахстане такого механизма не существует. Как уточняется, организация не имеет права вносить какие-либо изменения в историю клиента. Если имеются неверные сведения, данные обновятся, когда ошибку в своих системах исправит банк.

Между тем, как сообщается, у казахстанцев есть несколько вариантов улучшить плохую кредитную историю. Первый - при получении нового займа предоставить в банк кредитную историю только за последние пять лет. В таком случае просрочки, которые были до этого времени, в банках не увидят.

Статус - "реабилитирован"

Второй вариант - воспользоваться реабилитацией кредитных контрактов. По словам исполнительного директора Первого кредитного бюро Асем Нургалиевой, после того как человек погасил свой долг перед банком с просрочкой свыше 90 дней, он ждет 12 месяцев. В течение этого времени нельзя допускать просрочек по другим кредитам. В таких случаях контракт получает статус "реабилитирован", при этом банк имеет право отказать в выдаче займа.

"Такой статус еще не гарантирует получения кредита. Все зависит от политики банка. Кто-то, видите, с большим аппетитом риска, они берут рисковых клиентов. Кто-то, наоборот, хочет брать только качественных клиентов. Буквально сегодня мне в Facebook задали вопрос в отношении того, что даже если заем закрыть с просрочкой, я не могу взять кредит по госпрограмме. У госпрограмм еще более жесткие условия. Там не должно быть вообще никаких просрочек свыше там 180 или 90 дней за последние два года", - пояснила Нургалиева.


Источник: tengrinews.kz
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