Об опасности красивых дат февраля 2022 года предупредил нумеролог

Что готовят красивые даты февраля 2022 года и почему не стоит планировать серьезные дела в эти дни.



Казахстанский нумеролог Ирина Кальницкая предупреждает: особенно осторожным нужно быть в феврале 2022 года. Как минимум потому, что именно в этом месяце есть три "красивые" даты: 02.02.2022, 20.02.2022 и 22.02.2022, передает Arnapress.kz со ссылкой на sputnik.kz.



По ее словам, лучше не планировать на эти даты какие-то важные жизненные события.



"Февраль будет непростым. Это период справедливости. Не советую хлопать в ладоши, что соседу вот-вот "прилетит" за то, что он мерзавец. Наоборот, здесь каждый за себя отвечает. Если вы, к примеру, считаете, что все кругом вруны, то в феврале вас будут активно обманывать. То есть, по сути, мы получаем то, во что мы верим", − уверяет Кальницкая.



Чтобы прожить комфортно период февраля, важно понимать, что все происходящее с вами – бумеранг. Что бы ни произошло, анализируйте, почему это случилось именно с вами.



"2 февраля 2022 года − для того, чтобы прожить этот высокоэмоционально заряженный день гармонично, нужен порядок. Нужно составить четкий план, и когда начнет раскачивать, нужно четко его придерживаться. Важно не уйти в агрессию. Помните, что переживаемые в эти дни эмоции, какими бы они ни были, умножаются на шесть. Во всех трех днях – 2, 20, 22 февраля 2022 года − есть мощный знак бумеранга", − предостерегает Ирина Кальницкая.