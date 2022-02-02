В Алматы приостановили точечную городскую застройку

Аким Алматы Ерболат Досаев приостановил все виды работ на 19 строительных объектах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В акимате Алматы сообщили, что несмотря на действующий от 29 октября 2019 года по поручению Президента Токаева запрет на точечную застройку участков в городе, выявлены случаи нарушения этого поручения.



В этой связи новый аким города Ерболат Досаев принял решение о приостановке всех видов работ на данных объектах - 19 участках, в том числе на участке в микрорайоне Самал-3 и участке в районе Центра акушерства и гинекологии по проспекту Достык, против застройки которых ранее протестовали местные жители.



Напомним, что осенью 2020 алматинцы пожаловались, что в единственной в микрорайоне Самал-3 парковой зоне хотят построить жилой комплекс. Позже аким города Бакытжан Сагинтаев поручил не давать разрешения на строительство без одобрения жителей.