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В Алматы приостановили точечную городскую застройку

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 16:01
В Алматы приостановили точечную городскую застройку
Иллюстративное фото
Аким Алматы Ерболат Досаев приостановил все виды работ на 19 строительных объектах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В акимате Алматы сообщили, что несмотря на действующий от 29 октября 2019 года по поручению Президента Токаева запрет на точечную застройку участков в городе, выявлены случаи нарушения этого поручения.

В этой связи новый аким города Ерболат Досаев принял решение о приостановке всех видов работ на данных объектах - 19 участках, в том числе на участке в микрорайоне Самал-3 и участке в районе Центра акушерства и гинекологии по проспекту Достык, против застройки которых ранее протестовали местные жители.

Напомним, что осенью 2020 алматинцы пожаловались, что в единственной в микрорайоне Самал-3 парковой зоне хотят построить жилой комплекс. Позже аким города Бакытжан Сагинтаев поручил не давать разрешения на строительство без одобрения жителей.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 bake (Посетители) Сегодня, 16:21
elek,
Когда яйца появятся
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 16:12
Позже аким города Бакытжан Сагинтаев поручил не давать разрешения на строительство без одобрения жителей.

В Актау когда запретят?
 
 

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