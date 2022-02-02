Гематомы на теле девушки, заявившей об изнасиловании

Алматинца нашли повесившимся в камере полицейского отдела, передает корреспондент Tengrinews.kz. со ссылкой на городской Департамент полиции.Инцидент произошел в отделе полиции Алмалинского района. Подробности и некоторые детали произошедшего рассказали в Департаменте полиции. По данным правоохранителей, 27 января к ним обратилась 34-летняя девушка, заявив о групповом изнасиловании."По словам заявительницы, малознакомый мужчина на протяжении четырех дней насильно удерживал ее в своей квартире в микрорайоне Саялы и несколько раз надругался над ней. Далее заявительница дает показания, что 25 января этот мужчина вместе со своим другом привезли ее в съемную квартиру в одном из ЖК на территории Алмалинского района и, жестоко избивая, неоднократно насиловали", - сообщили в полиции.Заявление девушки было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 120 Уголовного кодекса."По подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет. Через два часа после задержания 33-летний мужчина покончил жизнь самоубийством в камере отдела полиции Алмалинского. Он совершил суицид путем повешения с помощью рукава своей рубашки. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения", - заявили в ДП Алматы.Отмечается, что по факту самоубийства начато досудебное расследование. Обстоятельства устанавливаются. Ход досудебного расследования взят на контроль прокуратурой Алматы.Фото предоставлено пресс-службой ДП АлматыТакже в соцсетях свою версию трагедии рассказал родственник погибшего Арман Сабдиров. По словам мужчины, его 33-летний родной младший брат Мурат Сабдиров 27 января был допрошен полицейскими."В тот день около 11.00 Мурат позвонил мне и сообщил, что его забрали в Управление полиции Бостандыкского района. Там он находился по заявлению своей девушки. У них были непростые отношения, они встречались около года. Он попросил меня приехать и сказал, что боится ее родственников. Но потом перезвонил и сказал, что приезжать не нужно, его скоро отпустят после написания объяснительной", - рассказал Арман Сабдиров.Однако спустя некоторое время Мурат, по его словам, не поднимал телефон и не вышел на связь. Поэтому брат поехал в районное Управление полиции."Однако там сообщили, что Мурата забрали в УП Алатауского района. Я поехал туда, но там его не оказалось. Я искал Мурата через дежурную часть Департамента полиции Алматы, Бостандыкского и Алатауского района, но безуспешно.Позднее мне стало известно, что еще в обеденное время его забрали в отдел полиции Алмалинского района. По пути туда мне позвонил незнакомый мужчина по имени Куат, представившись другом Мурата. Он сообщил, что был вместе с моим братом в том отделе, но уже вышел. Куат сказал, что Мурат просил позвонить мне и срочно его вытаскивать оттуда, так как его там жестко прессуют", - заявил мужчина.По его словам, в дежурной части ОП Алмалинского района ему сообщили, что идет допрос Мурата, поэтому Армана не могут запустить туда."Сказали, что ждать бесполезно, нужно прийти утром. Я еще долго пытался получить хоть какую-то информацию, предпринимал попытки увидеть Мурата или поговорить со следователем, но бесполезно. Никто меня слушать не стал.До утра Мурат домой не вернулся, и я сразу начал искать адвоката. Однако ближе к полудню, когда я стоял возле отдела полиции, пытаясь в очередной раз пробиться к следователю, мне позвонил племянник. Он сообщил, что ему позвонили сотрудники полиции с телефона Мурата и сказали, что мой брат ночью повесился в камере. После услышанного я стал кричать, ломиться в здание, но меня так и не запустили. Вышел молодой мужчина, представился начальником отдела полиции и сказал, что труп моего брата можно забрать в морге", - добавил он.Затем Арман Сабдиров забрал тело брата из морга. Однако он заявляет, что от увиденного он еще больше оказался в шоке."На теле имелись множественные телесные повреждения в виде синяков на руках, ногтях, локтях, ногах, спине (в районе почек), шее. Большие пальцы рук были в синяках и отеках, предположительно, похоже на перелом, колено было ужасно опухшим. Перечислять можно бесконечно. У меня нет никаких сомнений, что моего брата жестоко пытали и довели до самоубийства. На нем не было живого места. Полиция забрала его целым и невредимым, а на следующий день выдали нам труп. Я не исключаю любых версий", - отметил мужчина.По его словам, Мурат Сабдиров был проектировщиком в нефтегазовой сфере, имел свою фирму и руководил другими компаниями. Он отметил, что брат "активно занимался предпринимательской деятельностью, имел большие планы, занимался спортом, пользовался авторитетом среди друзей"."Я знаю точно, что планов прощаться с жизнью у него не было. В воскресенье мы проводили Мурата в последний путь. Не могу передать боль, которую я испытываю, осознавая, что еще в четверг мой брат был жив и здоров и как трагично оборвалась его жизнь", - добавил он.Арман Сабдиров заявил, что с момента случившегося прошло пять дней. Однако никто, по его словам, до сих пор не попытался объяснить, что произошло за стенами Бостандыкского УП и Алмалинского РОП."Если Мурат в чем-то виновен, я его не оправдываю и считаю, что все виновные лица в случае доказанности вины должны нести наказание строго в соответствии с законом. Но проводить пытки на стадии досудебного расследования недопустимо.Мы не проводили независимую экспертизу трупа, так как верили и надеялись на объективное прозрачное расследование. Однако сегодня мне стало известно, что расследованием данного дела занимается РОП Алмалинского района, где при неизвестных обстоятельствах скончался мой брат. Каких-либо объяснений со стороны правоохранительных органов не получили, более того, никто из близких родственников не признан потерпевшим по делу", - заключил он.