Часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества - депутат

Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов призвал обязать квазигосударственный сектор работать прозрачно и отчитываться перед обществом и Парламентом за все свои доходы и расходы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Мажилисмен адресовал премьер-министру Алихану Смаилову депутатский запрос, в котором заявил о необходимости сделать прозрачными для общества бюджеты квазигоспредприятий и доходы их топ-менеджеров.



"Речь идет об обеспечении прозрачности и подотчетности перед обществом такой огромной части нашей экономики, как квазигосударственный сектор. По оценкам экспертов, в него входят 6,5 тысячи юрлиц, которые составляют более 60 процентов экономики Казахстана. Уставной капитал квазигоспредприятий формируется и регулярно пополняется на миллиардные суммы из госбюджета, как и значительная часть расходов", - отметил депутат на заседании.



Дюсембинов подчеркнул, что ни обществу, ни Парламенту не известно, как деньгами из бюджета и своими доходами распоряжаются эти предприятия. Более того, по его мнению, часть госсредств расходуется вне бюджета и скрытно от общества.



"Именно там происходят системные нарушения, процветает коррупция. Нацкомпании и госпредприятия служат источником бесконтрольного обогащения за счет государства, здесь регулярно всплывают коррупционные схемы. При гигантских убытках менеджеры выписывают себе многомиллионные премии и формируют огромную долю внешнего долга. Поэтому важнейшая задача - вернуть под контроль общества и Парламента бюджеты квазигоспредприятий. Иначе получается, что общество и Парламент не видят доходы от 60 процентов экономики. Вот где огромные ресурсы, скрытые от государства", - завил он.



Дюсембинов отметил, кроме фонда "Самрук-Казына", речь также идет о холдингах "Байтерек", "СК-Фармация", "Зерде", "Парасат", а также о социально-предпринимательских корпорациях, республиканских государственных предприятиях, различных АО и ТОО при министерствах и акиматах.



Мажилисмен также считает, что бюджеты, расходы и доходы таких предприятий должны стать прозрачными, включаться в республиканский и местные бюджеты, а их руководству необходимо отчитываться перед обществом о достигнутых результатах.



"Вся полученная чистая прибыль нацкомпаний и госпредприятий должна поступать в бюджет. При необходимости руководство должно приходить в Парламент и публично доказывать необходимость затрат по каждой статье. Если через 5-10 лет после создания какая-то госкомпания все еще просит деньги у государства, значит, она работает не на государство, а на свой карман", - считает депутат.



Такие компании, по мнению Берика Дюсембинова, нужно ликвидировать, так как на их место придет частный бизнес, "который будет работать на свои деньги, да еще платить налоги в бюджет".