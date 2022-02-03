Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки зафиксировали в Казахстане

В стране зарегистрировали на 507 заболевших больше, чем днем ранее. В Алматы и Карагандинской области больше тысячи случаев, в Нур-Султане – 907, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 3 февраля 2022 года.



За прошедшие сутки зарегистрировали 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 907,



в Алматы – 1 549,



в Шымкенте – 75,



в Акмолинской области –607,



в Актюбинской области – 247,



в Алматинской области – 358,



в Атырауской области – 149,



в ВКО – 310,



в Жамбылской области – 123,



в ЗКО – 351,



в Карагандинской области – 1 201,



в Костанайской области – 503,



в Кызылординской области – 48,



в Мангистауской области – 67,



в Павлодарской области – 758,



в СКО – 369,



в Туркестанской области – 34.



Всего в стране подтверждено 1 253 759 случаев.

16 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 6 185,



в Алматы – 2 368,



в Шымкенте – 106,



в Акмолинской области – 620,



в Актюбинской области – 1 029,



в Алматинской области – 143,



в Атырауской области – 520,



в ВКО – 305,



в Жамбылской области – 90,



в ЗКО – 212,



в Карагандинской области – 2 291,



в Костанайской области – 692,



в Кызылординской области – 188,



в Мангистауской области – 243,



в Павлодарской области – 694,



в СКО – 547,



в Туркестанской области – 138.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 114 833 человека.