Казахстанские депутаты согласились работать пять лет без повышения зарплаты

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана заявили, что не будут выступать против пятилетнего моратория на повышение своих зарплат, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
"Заработная плата - карточка находится у супруги. Она говорит, что 630-650 тысяч тенге падает. С учетом того, что мы мясо получаем из аула - родственники отправляют, вы знаете, что инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы живем от зарплаты к зарплате", - заявил мажилисмен Ерлан Саиров.
Мораторий на повышение коснется также зарплат министров и акимов всех уровней. Он вступил в силу накануне. Такое решение принял Глава государства, посчитав, что оплата труда у этих служащих вполне достаточная. А вот зарплата рядовых бюджетников, напротив, должна расти, но при условии, если будет возможность.
Активно обсуждать вопрос зарплат начали еще в конце года. Тогда страна узнала, что министры в среднем получают 900 тысяч тенге, а акимы областей с опытом на госслужбе - 1 миллион 800 тысяч.
По словам депутатов Мажилиса, их зарплата варьируется от 500 до 800 тысяч тенге. Но даже в условиях сильной инфляции недовольства заморозкой окладов никто из законодателей не выразил.
"Нынешняя заработная плата, в принципе, более чем достаточна. Потому что до этого на предыдущих должностях я такую зарплату не получал. Так что мне она более чем приличная. Я считаю, что достаточная для жизни, для существования, а также для реализации своих идей", - отметил депутат Елнур Бейсенбаев.
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