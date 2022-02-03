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Казахстанские депутаты согласились работать пять лет без повышения зарплаты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Казахстанские депутаты согласились работать пять лет без повышения зарплаты
© ktk.kz
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана заявили, что не будут выступать против пятилетнего моратория на повышение своих зарплат, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Заработная плата - карточка находится у супруги. Она говорит, что 630-650 тысяч тенге падает. С учетом того, что мы мясо получаем из аула - родственники отправляют, вы знаете, что инфляция, цены растут. Поэтому можно сказать, что мы живем от зарплаты к зарплате", - заявил мажилисмен Ерлан Саиров.

Мораторий на повышение коснется также зарплат министров и акимов всех уровней. Он вступил в силу накануне. Такое решение принял Глава государства, посчитав, что оплата труда у этих служащих вполне достаточная. А вот зарплата рядовых бюджетников, напротив, должна расти, но при условии, если будет возможность.



Активно обсуждать вопрос зарплат начали еще в конце года. Тогда страна узнала, что министры в среднем получают 900 тысяч тенге, а акимы областей с опытом на госслужбе - 1 миллион 800 тысяч.

По словам депутатов Мажилиса, их зарплата варьируется от 500 до 800 тысяч тенге. Но даже в условиях сильной инфляции недовольства заморозкой окладов никто из законодателей не выразил.

"Нынешняя заработная плата, в принципе, более чем достаточна. Потому что до этого на предыдущих должностях я такую зарплату не получал. Так что мне она более чем приличная. Я считаю, что достаточная для жизни, для существования, а также для реализации своих идей", - отметил депутат Елнур Бейсенбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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