Советовавший митингующим пересесть на общественный транспорт лишился поста в минэнерго РК

Астана. 2 февраля. КазТАГ – Руководителем проектного офиса «Адалдық алаңы» министерства энергетики назначен Ерлан Сарсекеев, сообщает пресс-служба ведомства.



«Руководителем проектного офиса «Адалдық алаңы» назначен Сарсекеев Ерлан Медеуович, который в настоящее время является уполномоченным по этике министерства», - говорится в сообщении в среду.



Таким образом, возглавлявший ранее указанный проектный офис Олжас Байдильдинов лишился поста.



Напомним, в начале января возмущение общественности вызвало заявление Байдильдинова о том, что недовольные ценами на газ могут пересесть на общественный транспорт. Заявление прозвучало на фоне митингов недовольных ценами на газ на западе Казахстана.