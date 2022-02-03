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Дети до 17 лет смогут бесплатно летать по Казахстану при одном условии

Просмотров:2958 Опубликовано: Сегодня, 11:58
Дети до 17 лет смогут бесплатно летать по Казахстану при одном условии
Фото из открытых источников
Акция от государства нацелена на развитие отечественного туризма

НУР-СУЛТАН, 3 фев — Sputnik. В Казахстане с 1 января 2022 года вступило в силу постановление, согласно которому станут возможными бесплатные авиаперелеты для детей в возрасте от двух до 17 лет.

Основная цель изменений – мотивировать казахстанцев отдыхать на отечественных курортах всей семьей.

Для этого государство будет субсидировать стоимость авиабилетов, купленных для детей в возрасте от двух до 17 лет включительно. Деньги будут возвращать только за авиабилеты, купленные в составе турпродукта.

"Теперь дети могут бесплатно полететь в любую точку Казахстана. Единственное требование – купить путевку у турагента, неважно, какой будет продолжительность отдыха. За билеты сначала заплатит туристическая компания. Впоследствии компании возместят стоимость авиабилета", - сообщили Sputnik Казахстан в Kazakh Tourism.

Таким образом, условия для получения детского бесплатного авиабилета были смягчены: ранее планировалось возмещать стоимость билетов только по 10 курортным направлениям Казахстана и только за отдых продолжительностью не менее четырех ночей.


Источник: sputniknews.kz
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