«Штраф за долгожительство»: казахстанцы обсуждают старый фейк

Пользователи Казнета рассылают сообщения о том, что пенсионеров, превысивших «сроки», будут привлекать к ответственности, сообщает Zakon.kz.



Как отмечено на сайте Stopfake.kz, эта рассылка распространялась еще в 2021 году на просторах Рунета.



В нем говорилось о России. К Казахстану оно отношения не имело. Впрочем, и в России о привлечении долгожителей к ответственности речи не идет, – говорится в сообщении.



По данным издания, источником новости является российское информационное агентство «Панорама».



Это сатирический портал, публикующий реальные новости лишь раз в год – 1 апреля. В остальное время все их публикации являются выдуманными.



Доверять сообщению о том, что пенсионеров, превысивших «сроки дожития», будут привлекать к ответственности, не нужно, – заявили эксперты.