Парни из Караганды повторили видео из TikTok и получили штраф

В Караганде группа парней сняла видеоролик, повторив хайповый тренд опасного катания на автомобиле. Видео попало в соцсети, и на него отреагировали в полиции, сообщает Tengrinews.kz.
На видеозаписи, которую авторы уже удалили со всех пабликов в Instagram, запечатлен автомобиль марки Lada Priora с десятью пассажирами. Они вместе с водителем сидят в салоне, на капоте, багажнике и крыше автомобиля. Еще троих ребят машина тащит прицепом по снегу. При этом ребята держатся лишь за ноги друг друга и едут без страховки.
Авторы ролика объяснили, зачем сняли данное видео. "Мы ничего плохого не сделали. Хотели лишь повторить тренд, который увидели в TikTok. Он был снят где-то в Украине. Для съемок выбрали специально ночное время, чтобы было безопасно. В машине действительно нас было 11, один снимал. Мы не подвергали себя опасности, скорость была минимальная", - рассказали авторы.
Парни уверяют, что не выкладывали видео в карагандинские паблики. Они разместили его на своих страницах, а дальше запись ушла в массы. Вместе с сомнительной славой ребята заработали и неприятности. С водителем автомобиля уже провели профилактическую беседу сотрудники полиции, ему выписали штраф.
"Конечно, мы не думали о таких последствиях. Сожалеем. Хотим предостеречь молодежь, чтобы не повторяли нашей ошибки. В погоне за славой не нужно забывать о здравом смысле", - добавили ребята.
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