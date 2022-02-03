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Казахстанцев предупредили о мошенничестве с чеками Kaspi

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с чеками Kaspi
Фото из открытых источников
Пользователей популярного мобильного приложения Kaspi призвали сохранять бдительность

НУР-СУЛТАН, 3 фев — Sputnik. Казахстанские пользователи соцсетей предупреждают об очередном виде мошенничества.

Согласно распространенному видео, нечистые на руку пользователи мобильного приложения Kaspi bank в считанные секунды могут получить фальшивый чек о переводе. Для этого мошенникам нужно всего лишь отправить через Telegram-бот время совершения операции, сумму и имя отправителя.

В банке предупредили: чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно сразу проверять поступление денег в своем мобильном приложении.

"По каждому движению средств: покупка, снятие, пополнение или перевод — приходит уведомление через сервис "Сообщения". Историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе "Мой Банк". Это убережет от возможного обмана", - рассказали Sputnik Казахстан в пресс-службе Kaspi.
Банк пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать подобный Telegram-бот.
В Комитете государственных доходов рассказали, как можно проверить подлинность чеков, выданных через кассовый аппарат.

Налоговики напомнили, что, в соответствии с законом, все денежные расчеты в Казахстане должны производиться с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Этот аппарат выдает чек на сумму, которую уплатили за товар или услугу.

Казахстанцы могут проверить подлинность чеков на следующих сайтах:
https://consumer.oofd.kz/
https://kgd.gov.kz/ru/services/kkm_check
https://egov.kz/wps/portal/paymentSearch


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Август (Посетители) Сегодня, 14:44
Сколько бед от этого банка...
 
 

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