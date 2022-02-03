Казахстанцев предупредили о мошенничестве с чеками Kaspi

Пользователей популярного мобильного приложения Kaspi призвали сохранять бдительность
НУР-СУЛТАН, 3 фев — Sputnik. Казахстанские пользователи соцсетей предупреждают об очередном виде мошенничества.
Согласно распространенному видео, нечистые на руку пользователи мобильного приложения Kaspi bank в считанные секунды могут получить фальшивый чек о переводе. Для этого мошенникам нужно всего лишь отправить через Telegram-бот время совершения операции, сумму и имя отправителя.
В банке предупредили: чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно сразу проверять поступление денег в своем мобильном приложении.
"По каждому движению средств: покупка, снятие, пополнение или перевод — приходит уведомление через сервис "Сообщения". Историю всех операций можно посмотреть в выписке Kaspi Gold в разделе "Мой Банк". Это убережет от возможного обмана", - рассказали Sputnik Казахстан в пресс-службе Kaspi. Банк пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать подобный Telegram-бот. В Комитете государственных доходов рассказали, как можно проверить подлинность чеков, выданных через кассовый аппарат.
Налоговики напомнили, что, в соответствии с законом, все денежные расчеты в Казахстане должны производиться с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Этот аппарат выдает чек на сумму, которую уплатили за товар или услугу.
Казахстанцы могут проверить подлинность чеков на следующих сайтах: https://consumer.oofd.kz/ https://kgd.gov.kz/ru/services/kkm_check https://egov.kz/wps/portal/paymentSearch
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