Адвокаты Дикого Армана сделали срочное заявление

Их подзащитный Арман Джумагельдиев, более известный общественности как Дикий Арман, содержится в нечеловеческих условиях, сообщили адвокатыНУР-СУЛТАН, 3 фев - Sputnik. Казахстанца Армана Джумагельдиева, который подозревается в организации массовых беспорядков во время Алматинской трагедии, навестил адвокат.Встреча произошла в СИЗО ДКНБ Алматы, куда Дикого Армана перевезли в ночь на 2 февраля.Адвокат Талгат Сафаров передал своим коллегам, которые также являются защитниками Дикого Армана, что он содержится "в нечеловеческих условиях"."Арман Джумагельдиев, попавший в СИЗО ДКНБ после того, как начал давать правдивые показания, чтобы доказать свою непричастность к делу, содержится в нечеловеческих условиях", - сообщил один из адвокатов Дикого Армана Виктор Кривоносов.По его словам, эти условия "можно приравнять к пыткам"."К изолятору (полиции) в Алматы мы претензии не имели: Джумагельдиев болел, получал лекарства - сотрясение мозга у него было. По доставлении в изолятор ДКНБ он был помещен в камеру карцерного типа, где вынужден спать полностью одетый. Он простыл. Камера очень узкая, маленькая. Это камера, куда сажают тех, кто совершил какие-либо правонарушения", - заявил Кривоносов.Адвокаты сообщили, что их коллега обратился к начальнику изолятора с просьбой о переводе Джумагельдиева в нормальную камеру."У нас получилось так, что он решил давать показания. Там, по всей видимости, будет учтена роль сотрудников КНБ. После чего он был сразу доставлен в изолятор ДКНБ", - заявил защитник Кривоносов."Чем вызвано помещение человека в холодную камеру? Чтобы он не давал показания? Это прямое воздействие. Считаем, это недопустимо", - подчеркнул Кривоносов.Адвокаты не понимают, почему Джумагельдиева переместили из СИЗО полиции в СИЗО ДКНБ. Они отметили, что изначально Дикий Арман содержался в одиночной камере, но претензий по этому поводу не имел."Перемещение человека в такие условия (камера в СИЗО ДКНБ - Sputnik) дает понять: если он дальше будет давать показания, он будет еще в худших условиях?"Защитники Джумагельдиева снова попросили обратить внимание, что их клиент не собирается заканчивать жизнь самоубийством, а будет "защищать свои права всеми законными способами".Адвокат Джумагельдиева Евгений Яворский сообщил, что в отношении его подзащитного межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Генпрокуратуры Казахстана проводит досудебное расследование по части первой статьи 272 Уголовного кодекса Казахстана - по факту организации массовых беспорядков, имевших место на территории Республики Казахстан с 1 по 10 января 2022 года.Решением суда Джумагельдиев на время следствия был арестован сроком на два месяца.