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Заводы работают в убыток - Минэнерго о ценах на газ

Просмотров:1207 Опубликовано: Сегодня, 15:49
Заводы работают в убыток - Минэнерго о ценах на газ
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что будет с предельными ценами на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС по истечении 180 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что будет с ценами на газ по истечении 180 дней? Какие у вас планы?" - поинтересовались журналисты.

Отвечая на вопрос журналиста, министр отметил, что в течение 180 дней будет подготовлено "реформирование правил торговли и системы ценообразования сжиженным газом".

"По заданию руководства страны было принято решение установить цены на сжиженный газ. Сжиженный газ стоимостью от 50 тенге за литр до 75 тенге в зависимости от регионов. Сегодня в эти 180 дней мы готовим реформирование правил торговли и системы ценообразования по торговле в том числе и сжиженным газом. На наш взгляд, на сегодняшний день, как мы изучили, скорее всего, есть так же, как и в ГСМ, непродуктивные посредники, которые не имеют никаких мощностей, ни заправок, но которые сидят в системе распределения. Останутся те, кто занимается производством газа и продает через систему заправок. Не наполнительные станции, но которые сидят в системе распределения, их, наверное, однозначно мы будем убирать", - прокомментировал Акчулаков на онлайн-брифинге в СЦК.

По словам министра, возможно, останутся те, кто занимается производством газа и продает его через заправочные станции. Глава ведомства подчеркнул, что это "даст возможность перераспределить доходность между продавцами и производителями газа" и пока эти заводы 180 дней будут работать в убыток.

Напомним, ранее правительство приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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diger (Посетители) Сегодня, 20:00
chrome,
Давайте не будем про себестоимость, уже все знают на какие деньги стоился Риксос, а теперь и отель у Бозжиры. Одна дорога от аэропорта чего стоит, и всё ради кучки алигархов, их кайфушек, только за государственный счёт. И вы говорите о окупаемости, рентабельности завода КазГпз в Жана озене? Так куда деньги уходят народные, для кого, чего и сколько? Давайте обратим на это внимание. Газ для собственных нужд в государстве, как стратегиче кий продукт должен быть даже дотационным для завода, просто деньги надо тратить не на интересы кучки отщипенцов алигархов, а на интересы огромной массы простого населения.
 
-1
  • diger
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chrome (Посетители) Сегодня, 19:13
Вот тут пишут что надо мол "запретить частный бизнес". Вы все ещё в каком-то совковом бредовом сне находитесь что-ли?! Во всем прогрессивном свете конкуренция это двигатель прогресса а не запреты её. Я конечно не специалист, но на примере сувг от Казгпз, наверняка так и есть, то что завод производит продукцию ниже себестоимости, но для чего это делается? Для того чтоб дешевым газом умиротворять население.
Вместо того чтоб создавать благоприятные условия для конкуренции и развития людям в области, они вынуждены там образом население успокаивать. И при этом профукали то что мощностя завода совсем износились.
 
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  • diger
  • Ingul
 Дизель (Посетители) Сегодня, 18:12
Цитата: Август
Постепенно избавляйте государство от частной собственности, тогда никто в убыток работать не будет.

Совершено верно!, нужно запретить частный бизнес в нефтяной и газовой отрасли, и тогда не надо будет тошнить что "работаем", себе в убыток, меньше надо думать о своём кармане, и собственных дворцах за границей...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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  • Дизель
  • ЁмоЁ
  • diger
  • Ingul
 Pluto (Посетители) Сегодня, 18:03
Поднимите цены и посмотрим куда вылетит новый министр вслед за старым. Не надо скулить про убытки нужно работать и расширять производство, а не высасывать последние соки с заводов построенных в СССР.
 
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  • Дизель
 diger (Посетители) Сегодня, 17:19
Токаев же сказал, работать на внутренний рынок, а излишки на внешний. Если внутри области дефицит, какого лешего его пихают за пределы области, а нам лапшу вешают о не хватке газа, валом его сейчас. Сначала разберитесь с перекупами, те что толкают на внешку, там ещё про Китай умалчивают, а ветер оттуда дует... Комерсы готовы продать всё, лишь бы поиметь баблосы, им на нас наср..., ну вы поняли о чём я.
 
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  • Дизель
  • ЁмоЁ
 elek (Посетители) Сегодня, 17:07
Останутся те, кто занимается производством газа и продает через систему заправок. Не наполнительные станции, но которые сидят в системе распределения, их, наверное, однозначно мы будем убирать"

Убрать посредников - правильное решение!
 
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  • elek
  • Дизель
 Август (Посетители) Сегодня, 15:59
Постепенно избавляйте государство от частной собственности, тогда никто в убыток работать не будет.
 
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  • Бродяга
  • Дизель
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  • ak12
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:58
пока эти заводы 180 дней будут работать в убыток.

ой ли!
Глава ведомства подчеркнул, что это "даст возможность перераспределить доходность между продавцами и производителями газа"

у нового министра голова вскружилась от назначения чтоли?
твоя задача решить проблемы с обеспечением потребителей а не перераспределять доходы.

у них там накуривают что ли чем то когда на работу в госаппарат принимают?
 
 

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