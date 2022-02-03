Заводы работают в убыток - Минэнерго о ценах на газ

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, что будет с предельными ценами на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС по истечении 180 дней, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Что будет с ценами на газ по истечении 180 дней? Какие у вас планы?" - поинтересовались журналисты.
Отвечая на вопрос журналиста, министр отметил, что в течение 180 дней будет подготовлено "реформирование правил торговли и системы ценообразования сжиженным газом".
"По заданию руководства страны было принято решение установить цены на сжиженный газ. Сжиженный газ стоимостью от 50 тенге за литр до 75 тенге в зависимости от регионов. Сегодня в эти 180 дней мы готовим реформирование правил торговли и системы ценообразования по торговле в том числе и сжиженным газом. На наш взгляд, на сегодняшний день, как мы изучили, скорее всего, есть так же, как и в ГСМ, непродуктивные посредники, которые не имеют никаких мощностей, ни заправок, но которые сидят в системе распределения. Останутся те, кто занимается производством газа и продает через систему заправок. Не наполнительные станции, но которые сидят в системе распределения, их, наверное, однозначно мы будем убирать", - прокомментировал Акчулаков на онлайн-брифинге в СЦК.
По словам министра, возможно, останутся те, кто занимается производством газа и продает его через заправочные станции. Глава ведомства подчеркнул, что это "даст возможность перераспределить доходность между продавцами и производителями газа" и пока эти заводы 180 дней будут работать в убыток.
Напомним, ранее правительство приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.
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